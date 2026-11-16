冬のソナタオーディオドラマ11月配信 SEVENTEENジョンハン参与

Audibleで11月26日より配信開始される名作韓ドラシリーズ第3弾『冬のソナタ』オーディオドラマの発表会レポート。キャストトークやSEVENTEENジョンハン参与曲の先行公開について詳報。

オーディオドラマ『 冬のソナタ 』は、2026年に始動した「名作韓ドラシリーズ」の第3弾作品として、11月26日より Audible で配信が開始される予定である。全20話構成の本作品は、毎週木曜日に3話ずつ順次公開されるスケジュールで展開される。 Audible 側は、韓国コンテンツ市場への参入1年目を象徴する重要な作品であると位置付けている。

名作再演とキャスト陣の実力派配置

2000年代に日本中で社会現象を巻き起こした同名ドラマが、小芝風花、宮沢氷魚、井之脇海、白本彩奈という実力派俳優陣のマルチキャスト演技によって蘇る。宮沢氷魚は原作ドラマの日本放送当時は8歳だったと振り返り、親世代を含む日本中が『冬ソナ』ブームに沸いていた光景を鮮明に記憶していると明かした。彼は、現在の韓流ドラマが日本で愛され続けているのは、この作品の存在があったからこそであるとも指摘している。

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寡黙な高校生ジュンサンと社交的なミニョンという一人二役を務める宮沢は、監督とリモートで打ち合わせを重ねながら役作りを行った。根本の人間性は同じであるため、無理に声色を変えようと意識せず、一つひとつのシーンに純粋に心を寄せることで自然な変化が生まれたと語る。また、ユジンを一途に想う幼なじみサンヒョク役の井之脇海は、自身の役柄を愛が深すぎるあまり暴走してしまう「感情のジェットコースター」と表現した。収録中はイライラして演技をしたという。

SEVENTEEN参与曲と対談作品の同時発表

SEVENTEENのJEONGHAN（ジョンハン）が日本語で歌い上げる挿入歌「My Memory (Japanese Version)」も本作の目玉の一つである。この曲は11月26日のサウンドトラック一般配信に先駆け、同日配信の第3話内で先行公開される。また、発表会ではJEONGHANからのビデオメッセージも上映された。もう一つの発表作品『言葉のからだ 日本語、世間、現実のあいだ』は、解剖学者の養老孟司氏と哲学者の國分功一郎氏による「言葉」をめぐる対談を、ナレーター海老塚久蔵氏と井上智博氏の朗読で届ける内容だ。これは日本展開第37作目となるオーディオファースト作品であり、出版社との協力のもと第一線の作家が書き下ろしを担っている。

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発表会の中盤には、オーディオドラマ『冬のソナタ』のメインキャストである小芝風花（ユジン役）、宮沢氷魚（ジュンサン・ミニョン役）、井之脇海（サンヒョク役）、白本彩奈（チェリン役）の4名が、作品の世界観をイメージした冬の装いで登壇した。トークセッションでは、第1話の転校シーンと、第10話でミニョンがユジンを北極星（ポラリス）になぞらえて愛を誓う名シーンの音声が会場内で初披露された。キャスト陣は初めて完成版を聴き、小芝風花は映像頼みでない音声演技の難しさと安心感を明かした。

音声演技への没入感と制作背景の深掘り

過去の村上春樹作品の単独朗読とは異なり、共演者の声に反応することで自然と感情が高ぶったと宮沢は語った。井之脇海はわずか2日間の収録で何十年分の人生を一気に駆け抜けたと振り返り、白本彩奈は普段衣装や照明に支えられている分、声だけで表現する貴重な経験になったと所感を述べた。白本はチェリン役について、一見恋の宿敵だが機微や揺らぎのある人間味あふれる女性であり、せめて自分を包み込んであげたいと思いながら演じたと深い愛情を覗かせた。