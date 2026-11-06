写真家と縫い物：10年間の創作とアイデンティティの深化

写真家・画家が10年前の森美術館での経験から、育児と技術習得を経て、独自の表現と社会的役割への自覚に至るまでを語る。

写真家 である本人は、10年前に 森美術館 と業務を提携したことを、キャリアにおいて極めて重要な転換点だったと振り返っている。それまで個人として展示活動を行っていたが、国際的な美術館が組織として展覧会を構築する仕組みを初めて学べたことで、その後の海外での活動にも戸惑うことなく対応できるノウハウを身につけたのだと述べている。

森美術館での経験とその後の国際的活動

当時を振り返ると、その組織的な展覧会制作のプロセスを学ぶことができた点は大きな財産となった。この経験によって培われた知見は、その後の国際的な美術館との連携や、海外での作品展示における対応力を高める基盤となった。個人的なライフイベントとしても、娘が生まれたことは大きな出来事であったと明かしている。

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「六本木クロッシング2016展」が終了した直後に妊娠が判明し、実際には10年ほど制作活動を休止しようという意向を持っていたという。当時は大きな三部作を完成させ、多くの写真を撮影していたこともあり、生活費を稼ぎつつ娘と暮らすことだけに注力するつもりだったのだ。

育児と写真技術の融合による手焼きプリントへの回帰

しかし、結果的にほぼ毎年作品を作り続けることになり、その中で重要な技術的変化が訪れたのは、娘が生まれた年だった。フィルムから手焼きのプリントを作り始めるに至った背景には、小さな子供がいる環境で、それまでのように針と糸を使った制作が困難だったという事情がある。

それまではフィルムで撮影した画像をスキャンし、デジタル 방식으로プリントを出力していたが、子供がいる生活リズムに合わせて制作手法を見直す必要に迫られた。そんな折にラボの関係者からの紹介を受け、共同で現像やプリント作業を行うようになったことが、技術革新の起点となった。

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物理的なプリント作業から得た安心感と自信

現在、新しく制作される写真はすべて手焼きという手法に移行している。フィルムやプリントという媒体は、オブジェ製作と同様に、作者の体で感じながら扱うことができる特徴がある。同じ写真でも、明るい空を見た後と暗い場所を見た後では、色の見え方が異なるという物理的な特性を、作者は重視している。

プリント作業を重ねる中で、ラボの関係者との間で写真に関する共通言語が育まれ、知識や技術を身につける過程で、作者自身に安心感と自信が生まれたと語っている。会場正面に展示される1点あたり3メートル弱の大作写真も、2分割して手焼きしたものである。

職業的アイデンティティの確立と他者との境界線

以前は、裁縫は誰でも買える素材と誰でも使える技術で作られるため、やり方を教えれば誰にでも作れると考え、専門的に突き詰めてきたものがないことへの焦燥感に駆られていた。しかし、10年間の制作期間を経て、そうした焦りは消え去り、安心や自信のもとで自然と作品が生まれる状態になったと実感している。

キュレーターやマネージャーの存在も大きく、彼らが信頼して待ってくれるからこそ、絶対に100％で応えなければならないという責任感が育まれた。それはアーティストとしての自覚であり、プロとして仕事をする意識の確立でもあった。以前は誰でも作れると思っていた裁縫だが、作り続けるうちに「これは私にしか作れない」と認めるようになった。

プリントや裁縫の技術に加え、クリエイティビティやセンスの部分に自身の仕事の核があるという自覚を得たことで、「自分は自分にしかできないことをするので、他は助けてほしい」と言える心境に至った。これは育児からの影響もあり、子供を守る責任を引き受ける中で、「手伝ってほしい」とお願いする一方で、自分が離してはいけない手は離さないというバランス感覚を養った。

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多様性と共存を描く新たな視点とTree of Life

以前はモノクロのシンプルな写真で、「私」と「あなた」という一対一の関係性を考えていたが、この10年で人々と関わる中で、自分自身も相手も一つの役割や側面だけでは捉えられないと考えるようになった。場所や同行する人によって異なる自分になることを理解し、違いを持ちながら対立せずに同じ目標に向かう方法を探求している。

過去作ではステートメントが長く、構図はシンプルだったが、現在は言葉がシンプルになった。作品自体が表現しているため、作者がそばにいて責任を負えばよいと考えられるようになった。足尾の山に登り、そこで撮った写真から「Tree of Life」というイメージが生まれた背景には、はげ山に生えている木への印象がある。

空に向かって枝を伸ばし、地面に根を張る姿は、希望に手を伸ばしながら地に足をつけて生きる人々を連想させ、セオドア・ルーズベルトの言葉を重ね合わせた。さらに、木々が互いに支え合いコミュニケーションを取っているという知見から、離れた場所の木々も助け合うつながりに興味を持った。

作品の題材にする意図は最初はなく、ただその場所を知りたくて通ううちにタイトルが浮かんだ。リサーチよりも体験と実感から作品が生まれるべきだと考え、歴史や物語に引っ張られないようにあえて詳しく調べなかった。これは、作者の実体験が作品の根幹にあるという信念に基づいている。

想像力と橋渡しとしてのアートの役割

人々の想像力が乏しくなっていると感じる中、アートは想像力を膨らませてくれる分野だと考えている。互いに100％理解することは不可能であり、守りたいものを持っているからこそ、すべてを明け渡して一つになろうとするのは難しいと気づいた。作者は、お互いのいる場所をつなぐ橋になればいいと考え、カリアティードのように天を支え地に足をつけて立つ姿を重ねている。

境界がはっきりしない中で、その間をつなぐものになることで、相手と同じになろうとせずとも、向こう側を少し見てみるきっかけを作れる。最初に境界をなくそうとするのではなく、往来の中でつながりが生まれグラデーションになっていくことを期待している。それぞれが大事なものを持ったまま一緒にいられる方法を探求し、自ら橋を渡ることも、誰かの橋になることも取るべき姿だと結論づけている。