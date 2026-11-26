JAPANNEXTは、27インチ4K IPSモニター「JN-EiB27U」を11月26日にEC限定で発売。コントラスト比2000：1、sRGB 100％、DCI-P3 97％、HDR表示に対応する。HDMI×2とDisplayPort、2W×2のスピーカーを搭載。直販価格は3万2980円で、2年保証が付帯する。

」は、3840×2160ドットの4K解像度に対応した27インチモニターだ。 フルHDの4倍となる表示領域を生かし、複数ウィンドウを並べる作業や、資料確認と編集を同時に進める用途に向く製品だ。

IPSパネル採用により上下左右178度の広視野角を確保し、斜めから見ても色やコントラストの変化が起きにくい構成だという。 画質面では、コントラスト比2000:1、最大輝度350cd/m2、sRGB 100%、DCI-P3 97%、Adobe RGB 90%に対応する。 写真編集や動画編集など、色再現性が重視される作業にも適する仕様だ。 さらにHDR表示にも対応し、明暗差のある映像をより立体感のある表現で楽しめるとしている。

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接続端子はHDMI 2.0×2、DisplayPort 1.2×1を搭載し、HDCP 2.2にも対応する。 AdaptiveSync（FreeSync）によるティアリング抑制、フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも備え、長時間利用を見据えた設計だ。100×100mmのVESAマウントに対応し、2W×2のスピーカーも内蔵する。 本体サイズはスタンド付きで高さ463×幅612×奥行き185mm、重量は約4.1kgとなる。