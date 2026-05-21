冒険社プラコレがSNS広告×LP導線設計に関する個別相談を開始

冒険社プラコレは、SNS広告運用支援を行う企業が増えるなかで、広告配信や問い合わせにつながらない、クリックはされるがCVが発生しない、LPを作っているのに成果が伸びないといったご相談をいただく機会が増えており、広告データを分析すると、SNS広告では特に、広告 → LP遷移後、3秒以内に離脱している サービス内容が整理されておらず、魅力が伝わりづらい 問い合わせまでの導線が遠いといった理由で、CV（コンバージョン）が落ちているケースが多く見受けられます。冒険社プラコレは、SNS広告×LP導線設計に関する個別相談を5月限定・5社限定で開始いたします。

ウェディング業界を中心に、累計300社以上の SNS広告 運用支援を行う 冒険社プラコレ は、この度" SNS広告 × LP導線設計 "に関する個別相談を、5月限定・5社限定で開始いたします。

近年、Instagram・TikTokなどSNS広告を活用する企業が増える一方で、"広告配信はしているが問い合わせにつながらない" "クリックはされるがCVが発生しない" "LPを作っているのに成果が伸びない"といったご相談をいただく機会が増えております。 弊社ではこれまで、300社以上の企業様のSNS広告運用支援を行っており、自社広告運用においては広告効率が15倍に改善した事例もございます。

実際に広告データを分析すると、SNS広告では特に、広告 → LP遷移後、3秒以内に離脱している サービス内容が整理されておらず、魅力が伝わりづらい 問い合わせまでの導線が遠いといった理由で、CV（コンバージョン）が落ちているケースが多く見受けられます。 冒険社プラコレは2015年11月2日に会社設立し、公式運営するFacebook、Twitter、Instagram、TikTokでは合計フォロワー数は250万人を超えました。 自社メディア『DRESSY』や『美花嫁図鑑farny』なども運営し、合計PV数は月間260万PVを突破！

高級ウェディングドレスが最大90%OFFで購入できる通販サイト「DRESSYONLINE」も展開しています。 上記のサービスや、その他、結婚式にまつわる情報やサービスをまとめた花嫁アプリ「PLACOLE ＆ DRESSY │プラコレ＆ ドレシー」は2025年6月時点で累計21万ダウンロードを突破しました。 世界中どこにいても同じ空間・時間で仲間と働けるメタバース空間を『ViKet Town（ビケットタウン）』を本社としています。 また、2022年1月にはJR横浜タワー21階に"DRESSY ROOM"を横浜にオープンしました。

その後も、2022年6月には鎌倉に"DRESSYCAFE KAMAKURA"を、2023年6月には名古屋に"DRESSYCAFE NAGOYA・DRESSY ROOM"の2店舗目を開設。 さらに、2025年秋には大阪に"DRESSYCAFE OSAKA・DRESSY ROOM"のオープンを予定しています





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