(本文第２段落目の「ジェンセン・フアン」氏の表記を「ジェンスン・フアン」氏に変更して再送します。) Yimou Lee Angie Teo Fabian Hamacher Yi-Chin Lee [台

- 台湾のコメディアン、黄逸豪さんは中国指導者を風刺したジョークで襲撃を受けたことがあるものの、出口を見張り、観客を監視するボディーガードを従えて相変わらずジョークを連発している。

台北のクラブでスポットライトを浴びた黄さんはこの日、中国人スパイ容疑者と不倫関係にあったとされる米半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（ＣＥＯ）の問題をネタに、「どうして僕は車にひかれるのに、ジェンスン・フアンは美しい女性スパイを手に入れられるんだ？ 」と観客に尋ねた。

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「それは（中国の）習近平国家主席が女性を私に近づけたくないからだ」とオチを放った。 自分自身や習氏をからかうことをスタイルにしている黄さんは９月、車にはねられ軽傷を負った経緯がある。 中国国籍の人物が台湾人の男に２５万台湾ドル（７３００米ドル）を支払い、黄さんを襲撃して公演できないようにするために仕組んだとされる。

ロイターが入手した司法関係文書によると、検察当局は、この５人を重い処罰なしに釈放することは、「中国共産党が台湾の街頭にその暴力的な黒い手を直接伸ばすことを許す」に等しいと警告。５人は脅迫から暴行未遂に至るまでの罪状で起訴された。 台湾で対中国政策を担う大陸委員会の邱垂正・主任委員（閣僚）はロイターに対し、「われわれはこれを、単に黄逸豪氏個人の問題とは見ていない」と指摘。

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「これはわれわれが擁護する言論の自由と、自由で民主的な生活様式に対する挑戦だ」と話す。 黄さんは「『政治の話さえしなければ、誰もあなたを邪魔しない』と言う人もいる」と語り、さらには、襲撃事件は黄さん自身が仕組んだものだと主張する人もいたと付け加えた。 もし襲撃計画が成功していたとしても、自身はおそらくギプスをしたままステージに上がり、中国の活動に関するネタに変えていたはずだと語る。

「この世界で最も重要なのは、どれだけ長く生きるかではなく、どれだけ輝いて生きたかだ」と力を込めた。