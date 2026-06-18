円相場が反落、160円台後半で約2年ぶり安値に迫る FRBの年内利上げ観測でドル高進む

18日の東京外国為替市場で円相場が反落し、1ドル=160円60〜61銭まで円安・ドル高が進んだ。一時は160円76銭近辺まで下落し、17日に記録した約2年ぶりの安値に迫った。背景には、FRBの年内利上げ観測が強まったことがある。FOMC後のドットチャートで参加者の多くが利上げを見込むなど、金融引き締め姿勢が明確化。日米金利差拡大への懸念から円売りが優勢となった。また、日経平均が7万円台に上昇し、投資家のリスクヘッジ需要も円売りを後押しした。ユーロ・ドルは反落し、ドルが全面高の様子となった。

18日の東京外国為替市場において、円相場は反落した。 午後5時時点の円相場は、前日同時点と比較して42銭円安・ ドル高 の1ドル＝160円60〜61銭で推移していた。 一時は160円76銭近辺まで下落し、17日の海外市場で記録した約2年ぶりの安値160円79銭に迫る動きとなった。

背景には、米連邦準備理事会（FRB）が年内にも利上げに転じるとの市場予想が広がり、円売り・ドル買いが優勢となったことがある。 FRBは17日まで開催した連邦公開市場委員会（FOMC）で政策金利を据え置くことを決定したが、併せて発表した参加者らの政策金利見通し（ドットチャート）では、ウォーシュ議長を除く18人の参加者のうち9人が年内に0.25%以上の利上げを見込んでおり、金融引き締め姿勢の強さが意識された。 また、26年末の政策金利見通しの水準も上昇しており、市場では「タカ派」的な姿勢との受け止めが広がった。

日米間の金利差拡大観測から、円売り・ドル買いの圧力が強まった。 さらに、同日の東京株式市場では日経平均株価が大きく上昇し、終値が史上初めて7万円台に乗せるなど国内株価の上昇が続いた。 これにより、投資家が含み益の為替変動リスクをヘッジするために円を売却する動きが出たとの見方も強まった。 また、国内輸入企業による実需の円売り・ドル買い観測も相場の下押し要因となった。

ユーロ・ドル相場は反落し、午後5時時点では1ユーロ＝1.1511〜1.1512ドル（前日比0.0097ドルユーロ安・ドル高）で推移した。 米国の利上げ観測が高まる中で、ドルは主要通貨に対して買い優勢の推移となった





nikkei_market / 🏆 28. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

為替 円安 ドル高 FRB 利上げ FOMC ドットチャート 日米金利差 日経平均 7万円台 ヘッジ 輸入企業 ユーロ

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ドル下落 日銀とＦＲＢの利上げ意欲 ユーロや円とのレンジの上限付近ニューヨーク外為市場では、米国とイランとの和平合意を巡る楽観的‌な見方が続く中、ドルの下落が続いた。市場では、‌米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が１６─１７日の日程で開いている連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）‌を見極めようとする動きが出ている。

Read more »

ＮＹ外為市場＝ドル下落、ウォーシュ新議長の初ＦＯＭＣに注目 | ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト［ニューヨーク １６日 ロイター］ - ニューヨーク外為市場では、米国とイランとの和平合意を巡る楽観的な見方が続く中、ドルの下落が続いた。市場では、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が１６─１７日の日程で開い

Read more »

ＮＹ市場サマリー（16日）ダウ連日最高値、ドル下落 利回り低下 | ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト＜為替＞ 米国とイランとの和平合意を巡る楽観的な見方が続く中、ドルの下落が続いた。市場では、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が１６─１７日の日程で開いている連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を見極めようとする動

Read more »

アングル：ＦＲＢドットチャートはタカ派シフトへ、焦点はウォーシュ氏の「点」 | ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイトAnn Saphir ［ワシントン １６日 ロイター］ - 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は１７日に金利政策とともに四半期ごとの経済・金利見通しを公表する。注目は連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）メンバーの見

Read more »

ＦＲＢ金利据え置き、年内1回の利上げ予想 声明簡素化でウォーシュ色鮮明 | ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイトHoward Schneider ［ワシントン １７日 ロイター］ - 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は１６─１７日に開いた連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）でフェデラルファンド（ＦＦ）金利誘導目標を３．５０

Read more »

欧州市場サマリー（17日） | ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト＜ロンドン株式市場＞ 小幅に上昇して取引を終えた。イングランド銀行（中央銀行）や米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の金融政策に注目が集まる中、買い注文がやや優勢だった。中型株で構成するＦＴＳＥ２５０種指数は０

Read more »