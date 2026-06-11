円相場が下落し1ドル160円台半ばへ 中東情勢の緊迫化と原油高が円の重石に

米国とイランの緊張激化によるリスク回避のドル買いと、原油価格高騰に伴う日本の交易条件悪化が重なり、東京外為市場で円安が進行した。

11日午前の東京 外国為替 市場において、円相場は下落基調で推移し、投資家の間ではリスク回避の動きが強まりました。 午前12時時点での取引価格は1ドル＝160円51銭から52銭となり、前日17時時点と比較して13銭の円安・ ドル高 が進行する結果となりました。

この背景には、中東地域における地政学的リスクの急速な高まりがあり、特に米国とイランの間の緊張状態が臨界点に達しているとの懸念が市場を支配しています。 一般的に、世界情勢が不安定化し、地政学的なリスクが増大する局面では、世界で最も流動性が高く信頼性の高い基軸通貨である米ドルに資金が集中する傾向があります。 今回のケースにおいても、米国とイランの戦闘終結に向けた外交交渉が難航しているとの見方が広がったことで、安全資産としてのドル買いが優勢となり、相対的に円が売られる展開となりました。

事態をさらに複雑にしているのは、米軍による具体的な軍事行動の再開です。 米中央軍は10日、米東部時間同日の午後5時15分、日本時間では11日午前6時15分に、イラン国内の複数の標的に対して追加の自衛的な攻撃を開始したと公式に発表しました。 その後、米中央軍は速やかに攻撃を完了したことを明らかにしましたが、この一連の動きは市場に強い緊張感を与えました。 投資家たちは、単なる一時的な衝突に留まらず、本格的な紛争へと発展する可能性を警戒しており、今後の動向を見極めたいという慎重な姿勢を強めています。

そのため、価格変動自体は小幅な範囲にとどまっているものの、底流にある不安感は根強く、円相場の下押し圧力として作用し続けています。 また、外交的な解決策が見えない中での軍事的緊張は、市場の不確実性を極限まで高める要因となっています。 政治的な側面では、ドナルド・トランプ米大統領の強硬な姿勢が拍車をかけています。 トランプ大統領は10日、自身のSNSを通じて、イラン側が交渉に時間をかけすぎたことを痛烈に批判し、今やその代償を支払わなければならなくなるという警告を発しました。

さらに、8日に米軍の攻撃型ヘリコプターが撃墜された事案への対抗措置を強める意向を示しており、対話よりも圧力による解決を優先させる姿勢が鮮明になっています。 このような指導者の言動は、予測可能性を低下させ、市場参加者にさらなるリスク回避的な行動を促します。 特に、イランが石油供給の要衝であるホルムズ海峡などの戦略的拠点をコントロールしているため、紛争の長期化はエネルギー市場に深刻な影響を及ぼすと予想されています。 実際に、中東情勢の緊迫化は原油価格の急騰を招いています。

日本時間11日の取引において、米原油先物相場は1バレルあたり91ドル台という高水準で高止まりしており、これが日本経済にとって大きな重荷となっています。 日本はエネルギー資源の大部分を海外からの輸入に依存しているため、原油価格の上昇は直接的に交易条件の悪化を意味します。 原油高によって輸入額が増加すれば、貿易収支が悪化し、結果として実需面での円売り・ドル買い需要を喚起することになります。

つまり、地政学リスクによる安全資産としてのドル買いという金融的な要因と、エネルギー価格高騰による交易条件悪化という実体経済的な要因の二面から、円相場は強い下落圧力にさらされている状況にあります。 これは、日本にとって極めて厳しい外部環境であると言わざるを得ません。 一方、他の主要通貨に目を向けると、ユーロは対ドルで小幅に下落しました。12時時点では1ユーロ＝1.1548から49ドルとなり、0.0005ドルのユーロ安・ドル高となりました。 これは、世界的に米ドル一強の傾向が強まっていることを示唆しています。

欧州経済もエネルギー価格の上昇によるインフレ圧力に直面しており、米国の経済的な強さと相まって、ドルへの資金シフトが加速しています。 通貨市場全体が、不透明な政治状況と資源価格の変動という二つの大きな波に飲み込まれている形です。 今後の展望としては、米イラン間の交渉に劇的な進展が見られるか、あるいはさらなる軍事衝突が拡大するかが焦点となります。 もし外交的な解決の兆しが見えれば、リスクオンのムードからドル買いが後退し、円相場に反発の機会が訪れる可能性があります。

しかし、現状のトランプ政権の姿勢やイラン側の反応を見る限り、短期間での沈静化は困難であるとの見方が支配的です。 また、日本の金融政策との兼ね合いもあり、日米の金利差が依然として大きい中で、原油高という外部ショックが加わることで、160円という節目を突破し、さらなる円安水準へと突入するリスクも否定できません。 投資家は、米軍の動向、トランプ大統領の発言、そしてWTI原油先物の価格推移という三つの指標を極めて慎重に注視しながら、ポジションを調整し続けることになるでしょう





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