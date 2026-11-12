円相場、米利上げ観測で159円台後半に下落も介入警戒感で下げ渋り

東京外為市場で13日朝、円安ドル高が進行し1ドル159円台後半となった。米インフレ指標の上振れと利上げ観測の高まりが要因だが、日本当局の介入懸念から下値は限定的である。

13日早朝の東京外国 為替市場 において、 円相場 は下落基調で推移している。午前8時30分時点における1ドルの 円相場 は、159円86銭から159円88銭の範囲で取引されており、前日17時時点と比較すると16銭の円安・ドル高に進んでいる。この動きは、米国における利上げ観測が急速に高まっていることを背景に、日米間の金利差拡大を意識した円売り・ドル買いの注文が市場に流入したことが主な要因である。

米インフレ指標が円安を加速

米国の10月の消費者物価指数（CPI）が市場予想を上回る数値で発表されたことが、相場変動の直接的な引き金となっている。この指標は10日に発表され、インフレ圧力が依然として強力であることを示唆した。この結果を受け、米連邦準備理事会（FRB）のウォラー理事らが、利上げに対して積極的な姿勢を相次いで示したことで、市場の米利上げ期待が一層強まっている。

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ウォラー理事らの発言は、金融政策の方向性に対する市場の見方を再調整させることとなり、引き続き円売り・ドル買いの流れを促進している。米国の金利動向は、国際資本の動きを大きく左右する要因であり、金利差の拡大は円建て資産からの資金流出、あるいはドル建て資産への流入を促す構造を持っている。このため、円相場の下落圧力は日々強まりつつある状況だ。

9月上旬以来の安値水準

12日のニューヨーク外国為替市場においても、円相場の下落は顕著であった。12日中に円相場は一時、160円03銭近辺まで下落した。これは、9月上旬以来、およそ2か月半ぶりとなる安値を更新したものである。この期間中、為替市場は米国の経済指標や中央銀行の発言に敏感に反応しており、金利差の拡大を前提とした円安シフトが本格化していた。

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160円台への突入は、単なる数値の更新にとどまらず、市場参加者の心理的な節目となっている。長期的な円安トレンドが続く中で、この水準は多くの企業や投資家にとって重要な支持線または心理的な抵抗線として機能している。しかし、市場の動向は一方的ではなく、下値安定を見せる場面も見られたため、単純な下落トレンドとは異なる複雑な構造を示している。

財務官の警告と介入警戒感

円相場が一方的に下落する展開とならない要因として、日本政府や日本銀行による円買い為替介入への警戒感が極めて高まっていることが挙げられる。12日、財務省の三村淳財務官は、足元の円安進行について「速すぎる印象を強く持っている」と公言し、その速さに対して強い懸念を示した。さらに三村氏は、「夏の記憶を忘れるにはまだ早い」と述べ、過去の介入事例を踏まえつつ、現在の動きに対する警告を発した。

三村氏の発言は、為替介入を実行する可能性を示唆するものとして市場に受け止められた。日本の通貨当局が市場介入を実施した場合、それは円買い注文として市場に大量の資金を供給することを意味し、短期的に円高に寄与する可能性が高い。この潜在的なリスクを市場参加者が認識しているため、円の下値は限られているとの見方が強い。介入の可能性を警戒した買いが入ることで、円相場はある程度の水準で下げ渋る局面が生じている。

ユーロ圏も対ドルで下落傾向

ドル高の流れは円だけでなく、ユー圏にも及んでいる。13日早朝の東京外国為替市場において、ユーロも対ドルで下落している。午前8時30分時点の1ユーロのドル相場は、1.1052ドルから1.1053ドルの範囲で取引されており、前日比で0.0033ドルのユーロ安・ドル高となっている。この動きもまた、米利上げ観測の高まりによって、ユーロ売り・ドル買いが進んでいる結果である。

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12日の海外市場では、ユーロは対ドルで一時1.1046ドル近辺まで下落し、2025年4月以来の安値を付けた。米国の金利政策への期待が高まる中で、ユーロ圏の金融政策とのギャップに対する懸念も市場に反映されている。ドルが強さを増す環境下では、主要通貨全般に対して円とユーロの相対的な弱さが目立っている。今後の展開としては、米国の追加的な経済指標や、日銀およびFRBの公式発表が、相場の方向性を決定づける重要な要素となるだろう。