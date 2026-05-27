円下落、介入水準迫る--中東情勢と市場動向

円が約4週間ぶりの安値に下落し、日本政府・日銀の介入水準に接近。米国とイランの紛争終結を巡る不確実性が市場を揺さぶる。債券・株式・商品市場も連動して変動。

為替市場では、円が対ドルで約4週間ぶりの安値を更新し、日本政府・日銀が先月介入を実施した水準に迫った。 円は159.51円まで下落し、4月30日以来の安値。 市場では160円が重要な節目として意識され、再び介入への警戒感が高まっている。

一方、ドルは底堅く推移し、主要通貨に対するドル指数は99.2で横ばい。 ユーロは1.163125ドルと小幅に下落した。 債券市場では、米国債利回りが小幅低下。10年債利回りは1.4ベーシスポイント低下の4.477%、30年債は1.6bp低下の5.009%。 米国とイランの紛争終結期待が続く一方、ホワイトハウスが覚書草案を否定したことで不透明感が再燃。

イラン紛争はエネルギー供給を圧迫し、インフレと金融政策に影響を与えている。 株式市場では、主要3指数が終値ベースで最高値を更新。 ヘルスケアや消費関連株が上昇する一方、AI関連株の上昇は一服。 JPモルガン・チェースは経費見通し増加を警告し2.4%下落、銀行株の重しとなった。

半導体株は反動で売られ、インテル1.4%安、マーベル4.6%安、クアルコム6%安。 エヌビディア1%安。 フィラデルフィア半導体株指数は1.4%下落。 金先物は、インフレ抑制のための金融引き締め観測から約2カ月ぶりの安値に下落。6月物は1.2%安の4448.40ドル。

米原油先物は5%急落。 WTIは88.68ドル、ブレントは94.29ドル。 イラン国営テレビが報じた覚書草案をホワイトハウスが否定したことで、紛争終結の先行き不透明感が強まり、原油価格を押し下げた。 為替市場では、円相場が159円台後半に下落し、介入ラインとされる160円が目前に迫っている。

日本の当局は先月、160円突破後に円買い介入を実施しており、再び同水準での介入発動が警戒されている。 市場では、早期の紛争終結期待が後退する中、ドル需要が根強く、円売り圧力が続いている。 また、ユーロは対ドルで軟調に推移し、1.16ドルを割り込む場面も見られた。 イランと米国の交渉は依然として難航しており、ホワイトハウスの否定発言が交渉の行方に不透明感をもたらしている。

債券市場では、米国債利回りが低下しているものの、その動きは小幅にとどまっている。 市場参加者は、中東情勢の変化に加え、今後の米金融政策の方向性を見極めようとしている。 FRBは利下げに対する慎重な姿勢を維持しており、インフレ指標の動向が注目される。 特に、イラン紛争によるエネルギー価格上昇がインフレ再加速につながるリスクが意識されている。

株式市場では、半導体株の反落が目立った。 前日までの急伸を受けた利益確定売りが優勢となり、フィラデルフィア半導体株指数は1.4%低下。 一方、ヘルスケアや消費関連のディフェンシブ株が買われ、相場を支えた。 投資家は中東和平交渉の行方を注視しつつ、企業業績や経済指標にも関心を向けている。

JPモルガンのダイモンCEOの発言は、銀行業界のコスト増加懸念を引き起こし、金融株全般に弱材料となった。 金先物市場では、インフレ抑制のための金融引き締め観測が強まる中、実質金利の上昇が金利を生まない資産である金の魅力を低下させた。 また、ドル高も金価格の下押し要因となった。 中心限月は約2カ月ぶりの安値水準に沈み、心理的な節目である4500ドルを割り込んだ。

原油市場では、イラン紛争終結への期待と否定が交錯し、ボラティリティが高まった。 ホワイトハウスが覚書草案をねつ造と否定したことで、供給懸念が再燃する可能性もある。 しかし、短期的には需要弱含みの懸念もあり、相場は不安定な動きが続いている。 北海ブレントは94ドル台、WTIは88ドル台での推移となっている。

このように、複数の市場が中東情勢を軸に変動しており、投資家は慎重な姿勢を強いられている。 今後もイランと米国の動向や各国の政策対応が焦点となるだろう





Infoseeknews / 🏆 10. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

円安 為替介入 中東紛争 イラン 株式市場

United States Latest News, United States Headlines