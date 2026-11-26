コクヨは開発の一部を内製化したが、テストとリリースが従来のままで、リードタイムが縮まらなかった。そこで約150件の自動テストを延べ1～2カ月で構築した。コクヨは何を選び、テストの進め方をどう変えたのか。

文具やオフィス家具の製造・販売を手掛けるコクヨは、ビジネスサプライ事業本部でテスト工程の自動化を進めている。 同事業本部は2024年に内製のエンジニア組織を立ち上げ、一部の開発業務を内製に切り替えた。

これによって開発のスピードは多少上がったが、テストやリリースは従来の流れのままだった。 開発期間を短縮しても後工程が長く、最終的なリードタイムが縮まらないことが課題になっていた。 コクヨは2025年6月にテスト自動化ツールを導入した。 現在はオフィス向け通販サービス「カウネット」で、主要なテストケース約40件を日次で、作成済みの全件に当たる約150件を週次で定期実行している。

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約150件の規模まで構築するのにかかった期間は、研修のたびに積み上げた分を合計して延べ1～2カ月ほどだ。 担当者は少人数 コクヨは何を選んだのか コクヨが採用したのは、MagicPodが開発するAIテスト自動化プラットフォーム「MagicPod」だ。 同社によると、ノーコードでテストを作成でき、非エンジニアでも扱えるという。 コクヨはMagicPodによるテストの作成と修正を、内製組織の新卒エンジニア向け研修の題材にも使った。