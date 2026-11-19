女優の内田理央が2026年2月19日、東京ルミネゼロで開催されたイベントで、愛猫に未だに構ってもらえない悩みを明かし、多くの共感を呼んだ。

女優の 内田理央 は2月19日、東京・ ルミネゼロ で開催された『 Livly Island OPEN LAB. 2026』オープニングセレモニーに登壇し、自身のペット事情について率直な告白を行った。内田は現在飼育している愛猫に対して、長年愛情を注いできたにもかかわらずいまだに懐かれていないという悩みを公開した。

このイベントは、育成コミュニケーションアプリ『リヴリーアイランド』の5周年記念を祝うオフライン行事であり、公式の研究員認定を目指すクイズコーナーが設けられていた。司会者からの質問で過去を振り返る中、内田は「今まで認定されてうれしかったこと、認められなくて悔しかったこと」と問いかけられた際、愛猫に対する心境を語った。

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猫からの承認得られず悲しみの告白

内田理央は、自身が猫に対して非常に大きな愛情を注いでいることを明かした。具体的には、猫専用のハウスを5つ用意したり、高級なものから手頃な価格のものまで多種多様な餌をバイキング形式で設置するなど、限りのない優しさで飼育環境を整えているという。

しかし、その徹底した世話の結果として得られたのは、猫からの積極的な好意ではなかった。内田は「いまだにあんまり好かれていない」「ちょっと嫌われている」としみじみと語り、司会者や観客を前にして嬉しそうにない表情を見せた。この潔白すぎる愛猫との関係性は、ファンや一般層から強い共感を呼び、話題を呼んだ。

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5周年記念イベントの概要と展示内容

『Livly Island OPEN LAB. 2026』は、『リヴリーアイランド』がサービス開始から5周年を迎える節目として企画された大規模なオフラインイベントである。会場では、アプリ内でのキャラクターたちの育成過程や、これまでの開発ラフ資料、イラスト作品、関連グッズなどの展示が行われている。

特に注目を集めているのは、研究所の一部を再現した空間の設置であり、ファンがアプリの世界観をより身近に体感できる環境が提供されている。また、イベント期間限定の商品販売も同時に行われており、シリーズの熱心なファンが多数訪れている状況だ。

2月20日以降の会場アクセスと日程

『Livly Island OPEN LAB. 2026』は、2月19日のオープニングセレモニーを経て、2月20日から2月24日までルミネゼロにて開催される。会場内では、リヴリーたちに囲まれるような体験ができるスペースが設けられており、ゲーム内のキャラクターたちが実際に存在するかのような臨場感が演出されている。

内田理央の愛猫に関するエピソードは、こうしたイベントの雰囲気とも相まって、単なるアイドルの gossip を超えた、ペットを持つ人なら誰しもが直面する「片想い」のような関係性の普遍性を示すものとして捉えられている。今後は公式SNSなどでのフォローアップや、追加イベントの実施予定が期待される。