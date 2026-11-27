俳優・内田将綺のデジタル写真集『OVER DRIVE』が、2027年1月28日に宝島社より発売されることが決定した。あわせて先行カットが解禁となり、腹筋がバキバキに割れた姿などを見ることができる。

俳優・内田将綺のデジタル写真集『OVER DRIVE』が、2027年1月28日に宝島社より発売されることが決定した。 あわせて先行カットが解禁となり、腹筋がバキバキに割れた姿などを見ることができる。

内田将綺にとって初となるデジタル写真集『OVER DRIVE』は、開放感あふれる沖縄を舞台に全編ロケの撮り下ろしとなった意欲作。 美しい自然やロケーションを背景に、日常から離れた特別な空間だからこそ引き出された、内田将綺の新たな魅力を余すところなく収録した。 日々の鍛錬で作り上げた肉体美に加え、舞台俳優として培ってきた表現力が存分に発揮された撮影となり、飾らない自然体の人柄と親しみやすさも打ち出された写真集が完成。

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「舞台で見せる確かな表現力」「ストイックに磨き上げた肉体美」「サッカー好きで気さくな素顔」という多面的な魅力を軸に、これまで見せたことのないナチュラルな表情から情緒あふれるカットまで、ビジュアル面での新たな可能性に挑戦した。 また写真集の制作と並行して、以前より特技として公表している「料理」と趣味の「筋トレ」を融合させたYouTube企画への挑戦もスタート。 料理の合間に無駄に行うトレーニングの様子がシュールで、この写真集にも収められた美しい腹筋と手際のよい料理のかけ合わせが、多方面より話題になっている。