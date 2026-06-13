内澤崇仁の新感覚ライブ&朗読ツアー『Owatashi tour』開始と限定コラボシャツ発売

音楽と朗読を融合した『Owatashi tour』が2024年8月に大阪で開幕。ツアー期間中に書籍配布や地域別演出が行われ、ファンクラブ先行チケットは6月14日～18日に受付開始。さらに内澤とVALAADOがコラボした限定シャツが同時発売。

「Owatashi tour」は、ライブパフォーマンスと朗読を融合させた新感覚のツアーとして、今年の夏にスタートすることが正式に発表された。 このツアー名の「Owatashi（お渡し）」は、文字通り『手渡す』という意味を込めており、音楽だけでなく、本や言葉といった無形の情報を観客に直接届けるというコンセプトを象徴している。

ツアーの各公演では、内澤崇仁が自ら執筆したエッセイ集『音は空から 言葉は身から』が会場に配置された専用ブースで配布され、来場者は音楽鑑賞と同時にテキストを手に取って読むことができる。 このように、ステージ上の演奏と観客が手にする文字情報が同時に展開されることで、従来のコンサートでは得られなかった多層的な感覚体験が実現する。 音楽と朗読が交差する瞬間、観客は音の波動と文字の重みを同時に感じ取り、作品世界への没入度が格段に高まると主催者は語っている。

ツアーは2024年8月15日、大阪のラグジュアリーホテル「Shangri‑La」のイベントホールで開幕し、続いて名古屋（愛知県）・横浜（神奈川県）・札幌（北海道）・青森・福岡と五都市を巡る予定である。 各都市の公演はそれぞれの地域性に合わせた演出が施され、会場のレイアウトや照明デザイン、さらには朗読スペースの設置場所まで細部にまでこだわりが込められている。 最終公演は2027年2月27日、東京・浅草花劇場で行われ、ツアー全体を締めくくる。

ファンクラブ会員限定の先行チケット申し込みは、6月14日午前10時から18日23時59分まで、eplusの専用ページで受け付けられる。 先行受付期間中に申し込むと、一般販売よりも早く席を確保できるうえ、限定グッズが同梱される特典が付与されるため、熱心なファンからは大きな関心が寄せられている。 さらに、ツアー開始に合わせて、内澤崇仁と国内デザインブランドVALAADOが共同で企画したオリジナルシャツが同時発売されることが明らかになった。

このシャツは、内澤が過去に自らのライブ用に注文したオーダーメイドの仕様をベースに、ブランドの技術力を活かして再設計された「内澤崇仁モデル」となる。 素材にはシワになりにくく、洗濯やアイロンが簡単なコットンポリエステルのオックスフォード生地が採用され、耐久性と快適性を両立させている。 デザイン面では、センターバックと左袖に同色のandropロゴが刺繍され、左胸前部にはandropの楽曲『Colorful』の歌詞の一部がプリントされたネームタグが施されている。

これにより、音楽とファッションがシームレスに結びつき、ファンはライブ会場だけでなく日常生活でもツアーの世界観を身近に感じることができる仕組みとなっている。 販売は公式オンラインストアにて限定数が先行予約され、売り切れ次第終了となるため、購入を希望するファンは早めの手続きを推奨されている





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内澤崇仁 Owatashi Tour ライブ朗読 限定シャツ 先行チケット

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