俳優の内海光司が24日、都内で開かれたミュージカル『三銃士：Reborn』の製作発表記者会見に出席した。新作はラップを武器にした再解釈版で、内海は主演の坂本昌行とのエピソードを明かしながら、今後の演技への意気込みを述べた。

俳優の 内海光司 が24日、都内で行われた ミュージカル 『 三銃士：Reborn 』製作発表記者会見に出席。2024年の公演で主演を務めた 坂本昌行 とのエピソードを明かした。 19世紀フランスの作家であるアレクサンドル・デュマの代表作『三銃士』は、そのスリリングなストーリー性から、ブロードウェイやフランス、オランダなど、世界各国で ミュージカル 化されてきた。

同作は、2004年にチェコで製作された後、09年に韓国で脚本や楽曲を大幅にリニューアルされて、再演が繰り返されている。24年には、日本版として坂本主演のミュージカルを上演。 そして今回、キャスト・演出を大胆に変更し、ラップを武器にした新たなミュージカルとして、ゼロから生まれ変わる。 これを受け、上田は坂本に感謝を伝え、自身が演じるアトス役をしっかりと務めることを約束。 一方、内海は坂本とのまさかのエピソードを披露した。

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続けて「これを見てたら坂本、絶対連絡ください。 待ってます」と坂本へメッセージを送り、会場を笑わせた。 物語の舞台は17世紀のフランス。 銃士を目指してパリへやって来た若者・ダルタニャン（草間リチャード敬太）が、「三銃士」のアトス（上田竜也）、アラミス（林翔太）、ポルトス（今江大地）と出会い、手を取り合って共通の敵を撃退する。

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絆が結ばれていく中、リシュリュー卿（内海光司）の陰謀により国王が失踪。 さらに、ダルタニャンの愛するコンスタンス（田中れいな）が連れ去られてしまう。 交錯する白刃と、引き裂かれる運命――。 果たして彼らは、無事にすべてを取り戻すことができるのだろうか。

会見にはほかに、上田竜也、内博貴、林翔太、今江大地、玉置成実、田中れいな、菅野こうめい氏が出席した。