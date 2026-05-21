兵庫県警:母娘の死因は母が失血死、娘が出血性ショック。殺人事件と断定。

兵庫県警は21日、兵庫県たつの市の民家で血を流して死亡していた住人の母娘の死因について、母が失血死、娘が出血性ショックだと明らかにした。2人とも首を複数回刺されるなどしており、県警は殺人事件と断定し、県警たつの署に捜査本部を設置した。 県警によると、死亡したのは田中澄恵さん（74）と千尋さん（52）。司法解剖の結果、2人の死亡推定日は13日ごろとみられる。遺体からは、刃物から身を守った際に付いたとみられる傷も確認された。2人が最後に確認されたのは13日夕方だという。 捜査関係者によると、県警は容疑者不詳のまま殺人容疑で民家を現場検証し、屋内のほか屋外の玄関前にも少量の血痕があるのが確認された。民家の屋内に現金入りの財布が残されていたことも判明。現場から凶器とみられるものは見つかっていない。 19日午前9時半ごろに、千尋さんの知人から地元の交番に「数日間連絡が取れない」と相談があり、安否確認のために警察官が10時半ごろ母娘宅に駆けつけたところ、1階の玄関付近で澄恵さんを、その先の廊下で千尋さんを発見した。警察官の発見時に玄関のドアは施錠されておらず、窓ガラスが割られた形跡などは確認されていない。

兵庫県 警は21日、 兵庫県 たつの市の民家で血を流して死亡していた住人の母娘の死因について、母が失血死、娘が出血性ショックだと明らかにした。2人とも首を複数回刺されるなどしており、県警は 殺人事件 と断定し、県警たつの署に捜査本部を設置した。

県警によると、死亡したのは田中澄恵さん（74）と千尋さん（52）。 司法解剖の結果、2人の死亡推定日は13日ごろとみられる。 遺体からは、刃物から身を守った際に付いたとみられる傷も確認された。2人が最後に確認されたのは13日夕方だという。 捜査関係者によると、県警は容疑者不詳のまま殺人容疑で民家を現場検証し、屋内のほか屋外の玄関前にも少量の血痕があるのが確認された。

民家の屋内に現金入りの財布が残されていたことも判明。 現場から凶器とみられるものは見つかっていない。 19日午前9時半ごろに、千尋さんの知人から地元の交番に「数日間連絡が取れない」と相談があり、安否確認のために警察官が10時半ごろ母娘宅に駆けつけたところ、1階の玄関付近で澄恵さんを、その先の廊下で千尋さんを発見した。 警察官の発見時に玄関のドアは施錠されておらず、窓ガラスが割られた形跡などは確認されていない





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