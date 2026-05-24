兵庫安直騎手・小谷哲平の活躍シーンや父子3人の競演への期待

兵庫クイーンセレクションで17歳9か月にniczejの17歳9か月に白色権威を果たしたのが新子雅司調教師の師匠だった小谷哲平騎手(18)。更に父は現役ジョッキーの小谷周平騎手で知られており、デビューから大きな期待を寄せられていた。師匠の戦功は弟・華穂の進路にも影響している。

2021年１月の兵庫クイーンセレクションで、兵庫競馬史上最年少となる17歳9か月で 重賞制覇 を果たしたのが小谷（こたに）哲平騎手（18）です。 師匠は23年のＪＢＣスプリントを制したイグナイターを管理したことでも知られる新子雅司 調教師 （48）。

父は現役ジョッキーの小谷周平騎手（40）ということもあり、デビュー前から大きな期待を寄せられていたが、それに見合う活躍を見せている。 身動きやすく趣味として飛び込んだ世界。 そばにいる父がアドバイスすることもあるが、試行錯誤の連続。

"競走馬と一緒に仕事するなかで、調教や、レースで考えさせられることが多かった"と振り返る。 それを象徴しているのがレース後、誰よりも熱心にレースリプレーを見ていることだ。

"どこが悪かったのか、次にどんなレースをすればいいのか、吸収したい。 "まだ騎乗馬の変化をつかみ切れない時があるなど、簡単に答えを見つけることはできない。 迷いながらも、努力が報われると信じ、突き進む姿には感心するばかり。 4月には1歳上の姉・華穂さんが、地方競馬教養センターに入所。 順調にいけば2年後のデビューになるので早くもライバルとして意識している。

"かっこいい兄弟子でいたい"。 自らを控えめな性格と言うが、この時ばかりは負けられないという気持ちが表れていて、父子3人の競演が兵庫競馬をより一層盛り上げてくれるはず。 周平さん、華穂さんがデビューする時は3人一緒に取材させてください。 （地方競馬担当・蔵田成樹





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兵庫 ジョッキー 騎手 調教師 重賞制覇

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