共産党の小池晃書記局長、消費税減税法案の衆院審議は不十分と批判

共産党の小池晃書記局長が消費税減税関連法案の衆院審議を批判し、6日の衆院通過目標に反対した。参政党案には賛成する方針を示している。

日本共産党 の 小池晃 書記局長は4日の記者会見で、政府が国会に提出した飲食料品の 消費税減税 関連法案を巡る衆院審議について「まだまだ議論は不十分だ」との認識を示した。与党は6日に 高市早苗 首相が出席する質疑を行い、同日中の衆院通過を目指しており、 小池晃 書記局長はこの日程にも反対した。

小池晃書記局長は、首相が出席したことをもって審議を終わらせてよいとは到底思えないと述べた。消費税減税をめぐる法案は、審議の中身と日程の両面から議論の質が問われている局面にある。

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衆院財務金融委員会の審議時間と論点の偏り

衆院財務金融委員会の審議時間は計28時間となる見通しで、小池晃書記局長は「時間だけの問題ではない」と指摘した。審議の中心が支援金の対象や規模を巡る議論に偏っているとして、消費税減税そのものの議論が脇に置かれていると批判した。

小池晃書記局長は、この状況を「消費税減税の議論がどこかへ行ってしまっている」と表現した。審議時間の長さではなく、議論の焦点が消費税減税から離れていることこそが問題だという立場を示した形だ。

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日本共産党は衆院財務金融委員会に委員を出していない。財務金融委員会は税制や金融に関わる法案を審議する衆院の常任委員会で、委員を出していない会派は委員会の運営に関与しにくい。小池晃書記局長はこの現状について「忸怩たる思いがある」と率直に語り、審議の場で発言する機会が限られていることへの悔しさをにじませた。

給付優先に転じた中道改革連合への疑問

中道改革連合は2月の衆院選で消費税減税を掲げていたが、公明党や民主改革の会などに分かれたうえで、現金給付を優先する姿勢に転じた。小池晃書記局長はこの方向転換について「ちょっと理解に苦しむ」と述べ、どう変わったのかについて説得力が乏しいと苦言を呈した。

小池晃書記局長は、物価高は食料品以外にも広がっていると指摘した。そのうえで、消費税率を一律5％に引き下げる恒久減税を訴え、現金給付だけでは十分ではないという考えを示した。

現金給付は一時的な家計支援として位置づけられる一方、税率の引き下げは継続的に家計の負担を軽くする仕組みである。小池晃書記局長の発言は、食料品以外に広がる物価高を念頭に、負担軽減を長く続けられる形で行うべきだという主張として受け止められる。

参政党案へ賛成を伝達、立場の違いも明示

日本共産党は、参政党が提出した消費税率の一律5％への引き下げとインボイス制度の廃止を盛り込んだ法案に賛成する方針を決め、先方にもその旨を伝えたと明らかにした。小池晃書記局長は、この法案の内容は共産党の主張とまったく一致していると評価した。

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一方で小池晃書記局長は、参政党とは「排外主義」の問題や憲法を巡って意見の違いがあると説明した。政策の一点で一致しても、他の分野では立場が異なるという整理を示した形だ。

インボイス制度は、適格請求書の発行や保存に関わる仕組みで、事業者の税務処理に影響する制度である。共産党が参政党案に賛成したことは、消費税減税と制度廃止という二つの論点で一致を示した点に意味がある。

6日の衆院通過目標と今後の焦点

与党は6日に高市早苗首相が出席する質疑を行い、同日中の衆院通過を目指している。日本共産党は、首相の出席をもって審議を区切るべきではないとして反対の立場を崩していない。

衆院での審議は、質疑の時間配分や採決の日程によって進み方が変わる。衆院財務金融委員会の審議時間が計28時間の見通しに達するかどうかも含め、6日の質疑が消費税減税関連法案の今後の議論の流れを左右する場となる。