横溝正史の推理小説の名作をドラマ化したNHKBSの「悪魔の手毬唄」の前後編（28日、12月5日午後9時）に、俳優の吉岡秀隆（56）が名探偵・金田一耕助役で主演する。映画「男はつらいよ」（山田洋次監督）やフジテレビ系ドラマ「北の国から」「D…

横溝正史の推理小説の名作をドラマ化したNHKBSの「悪魔の手毬唄」の前後編（28日、12月5日午後9時）に、俳優の吉岡秀隆（56）が名探偵・金田一耕助役で主演する。 映画「男はつらいよ」（山田洋次監督）やフジテレビ系ドラマ「北の国から」「Dr.コトー診療所」と同じく1人の役を長く演じ続け、金田一役も今作で4度目となる。

独特の存在感を放ちながら共演者の魅力を引き出し、「令和の金田一」を表現した。 デビューは「八つ墓村」 吉岡と横溝作品、金田一との縁は深い。7歳で俳優デビューしたのは、映画「八つ墓村」（野村芳太郎監督）。 金田一役は「男はつらいよ」の主人公・車寅次郎役でおなじみの渥美清だった。 数々の人気俳優が演じてきた金田一役に吉岡が初挑戦したのが、NHKの「悪魔が来りて笛を吹く」（平成30年）。

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その後、「八つ墓村」（令和元年）、「犬神家の一族」（令和5年）が続いた。 飄々とした佇まいながらも、事件の裏にある人間の悲しみに寄り添う人間味ある吉岡流の金田一像を確立した。 4作目となる「悪魔の手毬唄」で、金田一は休養で岡山・鬼首村を訪れる。 吉田美月喜（23）が演じる村出身の人気歌手・大空ゆかりが里帰りし、歓迎ムードに沸く中、若い女性が次々と殺害される。 過去の因縁や復讐心が複雑に絡む事件に金田一が挑む。