KRAFTONは，韓国で開催中のゲームイベント「G-STAR 2026」に，「TARAE: The Unbound」を出展している。本作は，仏教の六道輪廻をもとにした世界で，妖怪や亡者の群れをなぎ倒…

本作は，仏教の六道輪廻をモチーフにした世界で，次々と現れる妖怪や亡者の群れをなぎ倒し，敵が落とした装備を集めてキャラクターを強化していくハック＆スラッシュ型のアクションRPGだ。

回避の比重がやや高く，敵の攻撃を見極めてかわす立ち回りが重要になる。

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「Warfiend」Warfiendは，敵に張り付き，籠手を着けた拳で戦う近接型のクラスだ。 基本の連撃を当てると「Chi（気）」がたまり，これを消費することで，敵を感電させて押し返す「Thunder Fist」などの強力な技を放てる。 また，技を繰り出すうちにたまる「Taint（けがれ）」は，前方の敵を1か所に引き寄せてまとめて叩く「Soul Resonance Field」で消費する仕組みだ。 攻撃を当て続けるほど威力や速度が上がっていくため，できるだけ攻めの手を休めないことが大事になる。

という追撃システムも備えている。 連撃を15回当てる，敵を感電させる，Taintを使うといった条件を満たすと，画面右下に並ぶスキル枠の1つが数秒だけ発光する。 そのあいだに専用ボタンを押せば，周囲に電撃を広げるものなど，条件に応じた追加技が発動するのだ。 Thunder Fistで感電させたら追撃，Soul Resonance Fieldで敵を集めたらまた追撃と，技をつないで群れをまとめて吹き飛ばしていく。

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ただし，ボタンを連打しているだけでは勝てない。 敵の攻撃は激しく，受け続けていると体力はすぐに尽きてしまう。 そのため，回避を挟んだり回復アイテムのひょうたんを使ったりしながら，攻める機会をうかがう必要がある。 とくにボス戦では，攻撃パターンとギミックの把握が求められる。

巨大なヒキガエルの「Goro」は，燃える舌で広い範囲をなぎ払い，高く跳び上がって押しつぶしにくる。 戦いが進むと，体を丸めて転がり回り，通ったあとに毒の沼を残していく。 フィールドには，寄り道要素も用意されている。

「Asura Realm Rift（修羅道の裂け目）」を調べると，周囲が薄暗い空間へと変化し，約1分のあいだ次々に湧く敵と戦うことになる。 これを切り抜けると，報酬として装備がまとめて手に入る。 なかには，Chiの上限を増やす効果や，Linked Skillsの威力を上げる効果など，クラスの立ち回りに直結する能力が付いたものもある。 より良い品を求めて敵を倒し続ける，トレジャーハント要素も楽しめる。