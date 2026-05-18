六島ジム主催プロボクシング大会が7月27日に東京・後楽園ホールで開催決定

六島ジム主催のプロボクシング大会が7月27日に東京・後楽園ホールで開催決定。東京での興行は初めて。枝川孝会長は関東出身の3選手が盛り上げると期待した。興行のメインイベントを務めるのは東京都府中市出身の光富元。初体験のメイン登場に緊張しているが、東京での試合なので知り合いにも応援に来てもらいやすい。

プロボクシング の 六島ジム は18日、大阪市内で会見を開き、"コスメフェリーチェ＆エムラピpresents You will be the Champion31"を7月27日に 東京・後楽園ホール で開催することを発表した。

東京での興行は初めて。 枝川孝会長は"関東出身の3選手が盛り上げてくれて、関東の大学から、うちのジムへ来てくれるのをお待ちしております"と期待した。 興行のメインイベントを務めるのは、東京都府中市出身で、日本バンタム級11位の光富元（24）だ。 昨年の全日本バンタム級新人王に輝いたジム期待の星。

初体験のメイン登場に"緊張してます"と顔をこわばらせながら、"東京での試合なので、知り合いにも応援に来てもらいやすい。 最近いい試合ができていないので、いい勝ち方をしたい"と前を見据えた。 セミファイナルに登場する中里陽向（23）は埼玉県鴻巣市出身。 前回の試合（4月12日）では、アルジェム・サムソン（フィリピン）にプロ初黒星となるTKO負けを喫した。

"（東京での試合で）今までと比べてモチベーションも高い。 前回の試合はディフェンスの悪さが出ていたので、そこを改善して臨みたい"という。 東京都足立区出身の大原寧王（22）にとっては、プロデビュー戦。 東洋大を経て、今年3月に六島ジムの門を叩いた。

"今はプロの戦い方にシフトチェンジをしているところ。 ジャブとかボディーなど、アマチュア時代からの強みを生かしながら、いい試合をしたい"と決意を口にした





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