公明党代表を務め、同党と自民党との連立を決めた神崎武法（かんざき・たけのり）元郵政相が25日、東京都内で死去した。83歳。 昭和18年、中国・天津生まれ。東大法学部卒業後、43年に検察官に任官。横浜、福岡、東京、那覇で地検検事、法務省の官…

公明党代表を務め、同党と自民党との連立を決めた神崎武法（かんざき・たけのり）元郵政相が25日、東京都内で死去した。83歳。 昭和18年、中国・天津生まれ。 東大法学部卒業後、43年に検察官に任官。

横浜、福岡、東京、那覇で地検検事、法務省の官房秘書課、広報連絡室長、内閣審議官を歴任後、57年に退官し弁護士となった。58年衆院選に旧福岡1区から立候補し、初当選。 当選9回。 旧公明党の政審会長、国対委員長を担った。

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平成5年、8党会派の連立によって誕生した細川護熙内閣で郵政相に就任。6年に新進党結成に加わり、後の同党解党に伴い、過渡的に結成された新党平和の代表を経て、公明党代表。11年に小渕恵三首相から自民党・自由党の連立政権への参画を打診され、3党連立をスタートさせ、自公連立の礎を築いた。 13年、ハワイ沖での教育実習船「えひめ丸」の沈没事故の危機管理対応を機に、森喜朗首相に退陣を求める「森おろし」の引き金を引いた。 続く小泉純一郎政権下、イラクへの自衛隊派遣決定に先立ち駐留予定地のサマワなどを電撃訪問。