公明党は来年春の統一地方選挙において、自民党の系譜にある候補者への推薦を行わない方針を固めた。「政治とカネ」問題への対決姿勢を鮮明にし、連立政権離脱後の地域協力関係を厳格に制限する決定となった。

公明党 は、来年春に行われる 統一地方選 挙において、 自民党 系の候補者に対する推薦を行わない方針を正式に固めた。この決定は、高市内閣の閣僚らに発覚した「 政治とカネ 」を巡る疑惑への強い反発と、与党が主導して進める衆議院 議員定数削減 案への対抗意識が複合的に作用した結果である。複数の関係者が21日、この方針転換を明らかにしている。

推薦中止の背景にある政治資金疑惑

公明党執行部は、自民党系の候補者を推薦することが、党が掲げる「クリーンな政治」のイメージを損ない、党員や支持者からの理解を失う重大なリスクになると判断した。今国会において、関芳弘文部科学相や武部新農相ら複数の閣僚に「政治とカネ」問題が相次いで発覚したことが、この決定の直接的な引き金となった。党としては、スキャンダルの渦中にあえて自民党候補を支援することで、政治倫理を重視する党の基盤が揺らぐことを回避したいと考えている。

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議員定数削減案への組織的な反対

公明党は、自民党、日本維新の会、国民民主党の3党が提出した衆議院議員定数削減法案にも反対する方針を決定している。仮に比例代表の議席数が31削減される場合、比例代表に重点を置く公明党の勢力を左右する極めて重要な要因となりかねない。議員数を減らすことで得られる組織的なメリットよりも、党勢維持のための既存の議席基盤を守る必要性の方が、党内で大きく評価された。これにより、定数削減を推進する与党側とは明確な線引きを行う形となった。

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連立政権離脱後1年間の関係性の再構築

公明党が連立政権から離脱して1年以上が経過した現在、地域の状況に応じた協力関係を認めることは、党が重視する統一地方選の戦略に大きな影響を及ぼす可能性があるとの見方から、厳格な対応を取ることを決断した。2025年10月、派閥裏金事件の真相解明や企業・団体献金の規制強化を巡り自民党との溝が埋まらず離脱してから、両党の関係は冷淡な状態が続いている。今年2月の衆院選では立憲民主党と結成した中道改革連合として臨んだが、結果は大敗に終わった。その後、中道ブロックは分裂し、公明党出身の衆議院議員28人全員が公明党に復党した経緯がある。

対決姿勢で「政権寄り」イメージの払拭

今回の決定は、公明党が長年築いてきた「政権寄り」というイメージを敢えて払拭し、明確な対決姿勢を打ち出す意味を持っている。地域密着型政党としての独自性を確立するために、自民党との距離感を維持することが不可欠だと判断したのだ。来年春の統一地方選において、公明党が自民党系候補を支援しないということは、各自治体の選挙戦において自民党側に与える影響は計り知れない。支持者や浮動層に対して、公明党が独立した政治倫理と政策主张を持つことを示す重要な信号となる。