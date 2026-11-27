ヌーラボは、2026年11月26日、さくらインターネットと連携し、国産クラウド「さくらのクラウド」を活用した「Backlogオンプレミス」の導入支援を提供開始した。

ヌーラボが提供するプロジェクト・タスク管理ツール「Backlog」は、2026年9月末時点で有料ユーザー数160万人を突破。 同社は、さらなる事業成長に向け、公共分野などこれまで導入が限られていた市場への展開を強化しており、2026年6月には「ISMAP」のクラウドサービスリストへの登録に向けた対応も開始している。

一方、行政機関や自治体、教育機関などでは、セキュリティや運用上の要件、調達基準に応じて、自組織でアプリケーションやデータを管理できる環境が求められるケースが多い。 Backlogオンプレミスはこうした要件に合致するものの、稼働基盤の選定やサーバー設定などがユーザーの負担になっていた。 ヌーラボは、デジタル庁の「令和8年度ガバメントクラウド整備のためのクラウドサービス」に採択された国産クラウドであるさくらのクラウドを稼働基盤に加え、クラウド版のBacklogでは導入が難しかった組織への提案機会を拡大する。

Advertisement

実際の導入にあたっては、ユーザーがさくらのクラウドに要件に応じたサーバー環境を構築。 その環境にBacklogオンプレミスをインストールすることで、Backlogを自組織で管理・運用できるようになる。 環境構築や運用が難しい場合は、ヌーラボの公式パートナーであるセナネットワークに委託することも可能だ。 さらには、導入前に構築や運用を試せるよう、Backlogオンプレミスの30日間無料トライアルと、「さくらのクラウド」の利用料に充当できるクーポンも用意されている。 本サービスは、Backlogオンプレミスの