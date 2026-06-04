八雲建設グループの「やくもファーム」が農業の再構築を目指す

八雲建設グループの「やくもファーム」は、建設業を営む八雲建設株式会社がグループ会社として立ち上げた農業法人です。地域で増加する耕作放棄地を目の当たりにしたことをきっかけに、農業事業をスタートしました。農業従事者の減少、高齢化、耕作放棄地の増加--。その影響は、食だけでなく地域の暮らしにも広がっています。やくもファームは、地域企業としてこの現実に向き合い、農業を「続けられる仕事」として再構築する挑戦を始めました。

建設会社だからこそできた「農地再生」 やくもファーム は、建設業を営む 八雲建設 株式会社（本社：兵庫県神戸市北区）がグループ会社として立ち上げた農業法人です。 地域で増加する耕作放棄地を目の当たりにしたことをきっかけに、「農地を守り、地域の未来につなげたい」という想いから農業事業をスタートしました。

農業従事者の減少、高齢化、耕作放棄地の増加--。 その影響は、食だけでなく地域の暮らしにも広がっています。 これは遠い世界の話ではありません。 神戸という都市のすぐそばでも、同じ課題が進んでいます。

やくもファームは、地域企業としてこの現実に向き合い、農業を「続けられる仕事」として再構築する挑戦を始めました。 やくもファームは、建設業で培ってきた「現場力・計画力・人を雇い、仕事をつくる力」を農業に活かせると考えました。 農業は、個人の努力や根性だけに頼る時代を終えています。 企業だからこそ支えられる農業の形がある。

それが、やくもファームの出発点です。 現在では神戸市北区、小野市を中心に複数の農地を再生し、いちごや米、小麦などの生産に取り組んでいます。 農業は単なる生産活動ではなく、地域の景観を守り、人が集まる場所をつくり、次世代へ地域資源を引き継ぐ大切な役割を担っています。 スーパーに並ぶいちごの多くがどのように育てられているのか、子どもたちが知る機会は減少しています。

今回の体験学習では、実際に見て、触れて、味わうことで、食への感謝や地域農業への理解を深めてもらうことを目指しています





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