八王子スカイホテルで開催されるイベントでは、ネクタイデザインコンペの表彰式や関東小鉄太鼓の演奏、八王子車人形の披露など多岐にわたる企画が行われる。無料の手織りワークショップや地元企業の出店、キッチンカーも登場し、10時30分から16時までの開催となる。

今回は同施設にある舞台「リフォームプライス 杜の舞台」と「杜の大屋根」、「リフォームプライス 杜のセンター」内の「ものづくり体験室」、セミナー室を使って、さまざまな企画を展開する。 同団体では毎年、オリジナルネクタイブランド「マルベリーシティ」のデザインをテキスタイルについて学ぶ学生から募集する「ネクタイデザインコンペ」を行っている。

今回のイベントでは本年度の入賞作品を展示するほか、29日13時から入賞者への表彰式を行う。 ステージでは、八王子を拠点とする和太鼓集団「関東小鉄太鼓」による和太鼓演奏や、2022年に国の重要無形民俗文化財に指定された伝承芸能「八王子車人形」、八王子芸妓（げいぎ）衆らによる演舞披露などが行われる。 八王子の伝統工芸品「多摩織」の工芸士が指導する手織り体験などができる無料ワークショップも開く。

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物販ブースでは、八王子スカイホテル（八日町）1階にある地元特産品などを扱うショップ「802SKYSHOP（スカイショップ）」が出張販売するほか、澤井織物工場（高月町）、八王子市内に研究所を置くネクタイメーカー・成和（千代田区）、東京造形大学などが出店。 八王子の飲食店などによるキッチンカーも並ぶ。 開催時間は10時30分〜16時。 入場無料。 雨天決行。