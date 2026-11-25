NBAクリッパーズの八村塁がテレビ朝日新春特番に出演し、とんねるずの木梨憲武とシュート対決を行う。歴代1位の3点シュート成功率を誇る八村の勝負強さと、率直なトークが注目されている。

NBA クリッパーズの 八村塁 （28）が テレビ朝日 の新春特番「 新春ドリームバトル 2027 木梨憲武 の スポーツ KING！ 」（1月2日、後5・00）に参戦する。 お笑いコンビ「とんねるず」の 木梨憲武 （64）が各競技を代表するトップアスリートたちと真剣勝負をする番組で、八村はバスケットボールのシュート対決に登場。

初対面だった木梨は「大ファンになりました」と興奮気味に収録を振り返った。 八村が挑むのは、60秒の間に木梨らの妨害を受けながらゴール正面、コーナー、リング裏の3カ所からシュートを決める「スーパー3ポイントシュート」など。 NBAでは8シーズン目を迎えており、プレーオフでの3点シュートのキャリア成功率が51・6％。 成功率40％を超えれば名シューターとされるだけに驚異的な数字で、100本以上試投した選手の中ではなんと歴代1位にランクインしている。

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大舞台での勝負強さがバラエティーでもさく裂するか、注目だ。 対決会場に向かう車中でのトークも必見だ。 バスケを始めた意外な経緯や恋愛事情まで木梨が根掘り葉掘り質問。 八村は「彼女いないです」と、どんな質問にも飾らず率直に答えていく。 木梨は「サービスもしてくれるし、どんなことにも答えてくれる」とその人柄を伝えた。