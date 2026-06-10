八木勇征とFANTASTICSの軌跡：デビューから現在までの躍進

ダンス＆ボーカルグループFANTASTICSのメンバー八木勇征の俳優としての活躍と、グループの結成から現在までの活動を詳しく紹介。ソウルドラマアワード連続受賞や最新作「隣のステラ」の公開など、注目のトピックを網羅。

1997年5月6日生まれ、東京都出身の 八木勇征 は、2017年にダンス＆ボーカルグループ FANTASTICS に加入し、2021年放送のドラマ「美しい彼」で萩原利久とダブル主演を務めたことで俳優としての本格的な活動をスタートさせました。

以降、ドラマ「ホスト相続しちゃいました」「南くんが恋人!? 」「あやしいパートナー」、映画「HiGH&LOW THE WORST X」「矢野くんの普通の日々」「僕らは人生で一回だけ魔法が使える」など数多くの作品に出演し、その演技力で注目を集めています。 特に、福本莉子とのダブル主演映画「隣のステラ」が2024年8月22日に公開を控えており、ファンの期待は高まるばかりです。

また、国際的な評価も高く、2022年と2023年のソウルドラマアワードでは2年連続でアジアスター賞を受賞し、第1回アジアショートドラマアワードでは最優秀俳優賞に輝くなど、俳優としての確かな実力を証明しています。 一方、FANTASTICSはEXILEの世界と佐藤大樹を中心に結成されたダンス＆ボーカルユニットです。2016年に世界と佐藤がEXPGから選出した澤本夏輝、瀬口黎弥、中尾翔太、堀夏喜、木村慧人の5名がダンスグループとして加わり、2017年には「VOCAL BATTLE AUDITION 5」で合格した八木勇征と中島颯太がボーカリストとして加入しました。2018年12月にシングル「OVER DRIVE」でメジャーデビューを果たしますが、残念ながらデビューシングルの発売を待たずに中尾翔太が胃がんでこの世を去りました。

現在は「9人でFANTASTICS」という思いを胸に、8人で活動を続けています。 グループは2019年10月から1stホールツアー「FANTASTICS SOUND DRAMA 2019 FANTASTIC NINE」を開催し、その後も全国ツアーや海外公演を成功させ、着実にファン層を拡大しています。 最近では、2024年3月にリリースしたシングル「GAME CHANGER」が話題を呼び、その配信リリースを記念して様々なキャンペーンが実施されています。

各ストリーミングサービスやYouTubeでは、FANTASTICSのツアーと連動した「YY撮影会」やサイン入りジャケット色紙、缶バッジなどが当たる企画が行われており、ファンならずとも注目の内容です。 詳細はLDHの公式サイトなどで確認できます。 FANTASTICSは音楽活動だけでなく、メンバーそれぞれが俳優やモデル、ソロアーティストとしても活躍しており、グループ全体の活動範囲は多岐にわたります。

八木勇征をはじめ、澤本夏輝、瀬口黎弥、堀夏喜、木村慧人、中島颯太、世界、佐藤大樹の8名が一丸となり、エンターテインメント界でさらなる飛躍を遂げようとしています。 これからの彼らの活動から目が離せません





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