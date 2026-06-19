八徳路エリアの中古スマートフォン販売店

八徳路エリアには台湾の中古スマートフォン販売チェーン店、Smart Mobileの店もあります。この店は端末の程度を「S」「A」「B」などきちんと区別して販売しています。日本の中古店のようにきちんと売っているわけです。 このエリアには、富士通のタブレットPCとノートパソコンが販売されています。タブレットPCは12.3インチのWUXGA+ディスプレイを搭載しており、Windows11 ProとMS Office H&B 2019が搭載されています。また、第7世代Core m3-7Y30プロセッサと4GBのメモリ、SSD 128GBのストレージを搭載しています。さらに、LTE対応の無線LAN、Webカメラ、タッチペンが付属しています。 ノートパソコンのLIFEBOOK U9310は13.3インチのFHDディスプレイを搭載しており、第10世代Core i5-10310Uプロセッサと8GBのメモリ、高速ストレージのSSDを搭載しています。また、WebカメラとWIFIが搭載されており、Type-CとHDMIの接続が可能です。Windows11とMS Office 2019が搭載されています。 また、ASUSのノートパソコンVivobook 15 M1502NAQも販売されています。このノートパソコンは15.6インチのディスプレイを搭載しており、AMD Ryzen 7 170プロセッサと16GBのメモリ、SSD 512GBのストレージを搭載しています。また、Windows 11が搭載されており、Wi-Fi 6Eに対応しています。 このエリアにはAnkerのケーブルも販売されています。PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブルは240Wの出力に対応しており、結束バンドが付属しています。また、iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Airに対応しています。 さらに、AnkerのiPhone充電ケーブルPowerLine II ライトニングケーブルも販売されています。このケーブルはMFi認証されており、iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plusに対応しています。 このエリアには、AnkerのUSB Type C ケーブルも販売されています。このケーブルはPowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブルであり、iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器に対応しています。

八徳路エリアには台湾の 中古スマートフォン 販売チェーン店、 Smart Mobile の店もあります。 この店は端末の程度を「S」「A」「B」などきちんと区別して販売しています。 日本の中古店のようにきちんと売っているわけです。

このエリアには、富士通のタブレットPCとノートパソコンが販売されています。 タブレットPCは12.3インチのWUXGA+ディスプレイを搭載しており、Windows11 ProとMS Office H&B 2019が搭載されています。 また、第7世代Core m3-7Y30プロセッサと4GBのメモリ、SSD 128GBのストレージを搭載しています。 さらに、LTE対応の無線LAN、Webカメラ、タッチペンが付属しています。

ノートパソコンのLIFEBOOK U9310は13.3インチのFHDディスプレイを搭載しており、第10世代Core i5-10310Uプロセッサと8GBのメモリ、高速ストレージのSSDを搭載しています。 また、WebカメラとWIFIが搭載されており、Type-CとHDMIの接続が可能です。 Windows11とMS Office 2019が搭載されています。 また、ASUSのノートパソコンVivobook 15 M1502NAQも販売されています。

このノートパソコンは15.6インチのディスプレイを搭載しており、AMD Ryzen 7 170プロセッサと16GBのメモリ、SSD 512GBのストレージを搭載しています。 また、Windows 11が搭載されており、Wi-Fi 6Eに対応しています。 このエリアにはAnkerのケーブルも販売されています。 PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブルは240Wの出力に対応しており、結束バンドが付属しています。

また、iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Airに対応しています。 さらに、AnkerのiPhone充電ケーブルPowerLine II ライトニングケーブルも販売されています。 このケーブルはMFi認証されており、iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plusに対応しています。 このエリアには、AnkerのUSB Type C ケーブルも販売されています。

このケーブルはPowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブルであり、iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器に対応しています





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【Amazon.co.jp限定】富士通 ARROWS Tab V727/V 12.3型 WUXGA+ タブレットPC Windows11 Pro MS Office H&B 2019富士通 ARROWS Tab V727/V 12.3型 WUXGA+ タブレットPCは、Windows11 Pro、MS Office H&B 2019、第7世代 Core m3-7Y30、メモリ4GB、SSD128GB、LTE対応、無線LAN、Webカメラ、タッチペン付属、USB-C、HDMIの初期設定済みの中古パソコンです。ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ は、15.6インチのAMD Ryzen 7 170、メモリ16GB、SSD 512GB、Windows 11、重量1.7kg、Wi-Fi 6E、クワイエットブルーのM1502NAQ-R7165BUWです。富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 は、13.3型FHD(1920x1080)の超軽薄ノートPCで、第10世代Core i5-10310U＠1.7GHz、8GBメモリ、高速ストレージSSD、Webカメラ、WIFI、Type-C、HDMI、win11&MS Office 2019を搭載しています。dynabook G83 は、13.3型FHD(1920x1080)の高性能第10世代Core i5、メモリ8GB、SSD256GB、Webカメラ内蔵、WiFi&Bluetooth、USB Type-C、Win11搭載、MS Office 2021を搭載しています。

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整備済み品のノートパソコンと充電ケーブルを組み合わせたセット富士通のノートパソコンとAnkerの充電ケーブルがセットになった商品です。ノートパソコンは13.3型のFHDディスプレイ、Core i5-10310Uプロセッサ、8GBのメモリ、256GBのSSD、Webカメラ、WIFI、Type-C、HDMI、win11、MS Office 2019を搭載しています。また、Ankerの充電ケーブルは240Wの出力、結束バンド付き、USB PD対応、シリコン素材採用、iPhone、Galaxy、MacBook Pro/Air、iPad Proなどに対応しています。

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