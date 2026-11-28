オープンベータ期間は12月17日から2027年1月4日まで。2027年3月の1.0で導入予定の新クラスシステムを先行体験できます。

オープンベータでは、1.0で導入される新クラスシステムを先行して遊べます。 用意されるクラスは全24種類です。 従来の能力値に代わって、装備した武器でクラスが決まる仕組みになります。

槍を持てばドラグーン、短剣ならアサシンなどが紹介されています。 クラスの武器で戦うと固有リソースが貯まり、そのクラスの特性を解放できます。 一度解放した特性は武器に関係なく使用可能で、攻撃2、防御2、ユーティリティ1、アセンション1の計6スロットに、別クラスの特性を組み合わせてセットできます。 特性の総数は、9月の予告では280以上、10月の発表では362とされていましたが、今回の告知では384まで増えています。

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では、10月の開発者映像では、ドラグーンの戦い方として、フォーカスを使って離れた敵を狙い撃つエイム攻撃「Skyward」が紹介されました。 ここに特性「Stormborn」を組み合わせると、Skywardが当たったときに周りに雷の槍が生まれ、次の攻撃でそれらが一斉に放たれます。 また、アサシンとドラグーンを組み合わせたビルドも披露されました。 敵の視界や音への反応を利用したアサシンの隠密行動で移動し、見張りをSkywardで倒して雷の槍を最大数まで溜め、戦闘が始まったところで一気に浴びせます。