全長4.8m超え！ トヨタ新型「ステーションワゴンSUV」に注目！bZ4Xツーリングのベースとなった「bZ4X」は、トヨタがスバルと共同開発したSUVです。2022年に発売された当時は国産BEVの選択肢が少なく、同ジャンルの可能性を広げた一台といえるモデルでした。 新型bZ4Xツーリングは、このbZ4Xが持つ「走る楽しさ」と「日常使いの便利さ」をしっかりと継承しつつも、アウトドアなどさまざまなシーンで活躍する、BEVのステーションワゴンSUVとしてデビューしました。注目のボディサイズは全長4830mm×全幅1860mm×全高1675mm、ホイールベースは2850mmです。ベースとなったbZ4Xの全長が4690mmであるため、ホイールベースはそのままに、全長が140mmも長くなっていることが分かります。 パワートレインについては、大容量バッテリーの採用に加え、SiC（炭化ケイ素）パワー半導体採用によるeアクスルの高効率化や空力性能の最適化などにより、一充電走行距離はクラストップレベルとなる734km（WLTCモード）を実現しました。さらに4WDモデルでは、前後に同じモーターを採用することで、0-100km／h加速4.5秒というBEVらしい強烈な加速性能を達成しており、高速道路の合流などでも余裕を持って運転できます。加えて4WDモデルには、スバルの四輪駆動制御技術である「X-MODE」を標準装備。駆動力と制動力を協調制御するこのシステムにより、多少の悪路も気にすることなく、アウトドアシーンで「走る楽しさ」を追求することができます。

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新型bZ4Xツーリングは、このbZ4Xが持つ「走る楽しさ」と「日常使いの便利さ」をしっかりと継承しつつも、アウトドアなどさまざまなシーンで活躍する、BEVのステーションワゴンSUVとしてデビューしました。 注目のボディサイズは全長4830mm×全幅1860mm×全高1675mm、ホイールベースは2850mmです。 ベースとなったbZ4Xの全長が4690mmであるため、ホイールベースはそのままに、全長が140mmも長くなっていることが分かります。

パワートレインについては、大容量バッテリーの採用に加え、SiC（炭化ケイ素）パワー半導体採用によるeアクスルの高効率化や空力性能の最適化などにより、一充電走行距離はクラストップレベルとなる734km（WLTCモード）を実現しました。 さらに4WDモデルでは、前後に同じモーターを採用することで、0-100km／h加速4.5秒というBEVらしい強烈な加速性能を達成しており、高速道路の合流などでも余裕を持って運転できます。 加えて4WDモデルには、スバルの四輪駆動制御技術である「X-MODE」を標準装備。

駆動力と制動力を協調制御するこのシステムにより、多少の悪路も気にすることなく、アウトドアシーンで「走る楽しさ」を追求することができます





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