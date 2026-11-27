「Cybozu Days Japan 2026」のセッション「エンタープライズ企業のガバナンスと使いやすさを両立！ kintoneワイドコースという選択肢」。人事異動のたびに管理者の分からないアプリをめぐる問い合わせも殺到したオルガノの情シス。それが今では約2200のアプリを運用しながら、管理者不在はゼロ。いったい何を変えたのだろうか。

2026年11月12日、幕張メッセで開催された「Cybozu Days Japan 2026」のセッション「エンタープライズ企業のガバナンスと使いやすさを両立！ kintoneワイドコースという選択肢」に、オルガノ 情報システム部 SaaS管理グループ グループ長の長田英一さんと、同グループの米田篤司さんが登壇した。

全社員にkintoneアプリの作成を任せる同社が、大規模利用向けの「ワイドコース」を導入し、現場の自由を残したまま全社の管理を立て直した取り組みを紹介した。

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「これ以上アプリを作らないでください」。 オルガノの情シスは、かつて社員にそんな呼びかけをしていた。 アプリ数が上限に迫り、新しいアプリを作るには既存のものを削除するしかなかったからだ。 さらに、人事異動のたびに管理者の分からないアプリをめぐる問い合わせも殺到した。