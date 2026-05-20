全校的アクションラーニング導入事例とChatGPT活用による教育実践発表

マレーシアの難民・低所得層向け学校「IDEAS International」において全校的アクションラーニング導入事例を発表します。CCIFM CSR Excellence Award 2025受賞。ChatGPTを活用したAI化エグゼクティブ・スポンサーのチャットボットを構築し、チームの問題解決スキルを「質問」を通じて学ばせる教育実践を発表します。特定非営利活動法人 日本アクションラーニング協会（WIAL Japan）は、アクションラーニング・コーチの育成、組織への導入支援、研究・実践コミュニティの形成を通じて、日本における学習する組織の発展に取り組んでいます。世界16カ国の実践家とともに、新しいチーム像を東京から発信したいと思います。基調講演者・Dr. Randal Joy Thompson ／ Dr. Kathleen Curran 「リーダーシップは『コントロール』から『支援』そして、『創発』へと姿を変えつつあります。AIが既知の答えを瞬時に出すなか、人間のチームに残された価値は、まだ存在しない未来を共に立ち上げる力にあります。不確実性が指数関数的に高まる今、私たちが次に踏み出すべき地平は、リーダーシップを誰かの能力や役割としてではなく、チームから立ち現れる集合的な現象として捉え直すことにあります。私たちが提唱するEGTLは、その新しいリーダー像を体系化する試みです。」

マレーシアの難民・低所得層向け学校「IDEAS International」における全校的 アクションラーニング 導入事例を発表します。 CCIFM CSR Excellence Award 2025受賞。

ChatGPTを活用したAI化エグゼクティブ・スポンサーのチャットボットを構築し、チームの問題解決スキルを「質問」を通じて学ばせる教育実践を発表します。 特定非営利活動法人 日本アクションラーニング協会（WIAL Japan）は、アクションラーニング・コーチの育成、組織への導入支援、研究・実践コミュニティの形成を通じて、日本における学習する組織の発展に取り組んでいます。

World Institute for Action Learning（WIAL）の日本アフィリエイトとして、グローバル認定プログラムを運営しています。20年前、アクションラーニングが日本に入ってきたとき、私たちのテーマは「学び続ける個人と組織」でした。 一人ひとりが学び、組織がそれを蓄積する——それが当時の問いでした。 今、20年目を迎え、問いは一段先に進んでいます。 求められているのは、個人の能力をどう高めるかではなく、チームから何が立ち上がってくるか。

チームはもはや、ハイパフォーマンスを出すための装置ではありません。 AIが計算と最適化を引き受けるこの時代に、私たちが目撃しているのは、共に働くこと（working together）から、共になっていくこと（becoming together）への移行です。 共有された意図と関係性に火がついたチームから、想像していなかった集合知が立ち現れる——そんな光景を、私自身、現場で何度も見てきました。 世界16カ国の実践家とともに、その新しいチーム像を東京から発信したいと思います。

▼ 基調講演者・Dr. Randal Joy Thompson ／ Dr. Kathleen Curran 「リーダーシップは『コントロール』から『支援』そして、『創発』へと姿を変えつつあります。 AIが既知の答えを瞬時に出すなか、人間のチームに残された価値は、まだ存在しない未来を共に立ち上げる力にあります。 不確実性が指数関数的に高まる今、私たちが次に踏み出すべき地平は、リーダーシップを誰かの能力や役割としてではなく、チームから立ち現れる集合的な現象として捉え直すことにあります。 私たちが提唱するEGTLは、その新しいリーダー像を体系化する試みです。

日本——アクションラーニング20年の蓄積を持つこの国で、この概念を世界に向けて発信できることを光栄に思います。 」※ 上記コメントは本リリース用にご提供いただいたものです（英語コメントの邦訳を含みます。





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