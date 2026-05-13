全校児童の田植え体験を実施!

令和8年5月13日に高槻市立樫田小学校において、全校57人の児童が近隣農家などの指導のもとに行われた恒例の田植え体験、豊かな自然に恵まれた地域、自然の中で学ぶ教育方法

令和8年5月13日(水曜日)に、高槻市立樫田小学校（全校児童57人）において、全校児童が近隣農家などの指導のもと、恒例の 田植え体験 を実施いたしました。 同市北部山間地域に位置する樫田地域は、都市部に比べると気温が低く、毎年1か月早く田植えが行われます。

高槻市の北部山間地域にある同校では、豊かな自然に恵まれた環境と小規模校の特徴を生かし、児童に心豊かに育ってほしいとの思いから、樫田地域の豊かな自然や文化・歴史を取り入れた学習を行っています。 また、同校は定条件下、他の校区から入学や転入が認められる「特認校」制度を平成15年に導入しており、同校の田植えの授業では、地元の児童と都市部の児童が一緒になって、小規模校の特性を生かしながら全校児童一斉に、豊かな自然の恵みを生かす農作業体験ができます。

その日の田植えでは、全校児童に加え、近隣農家や保護者が参加しており、児童たちは、学校職員からの「苗を2、3本ずつ持って、指が半分以上水に浸かるようにしっかりと植えてください」などの説明を受けたあと、キヌヒカリの苗を植えました。 手慣れた様子の上級生が、初めての田植え体験で悪戦苦闘する1年生に植え方を教え、見せるにつれて réussirといった光景が見られました。 泥まみれた児童は、うまく植えられるようになったのが嬉しかったと話し、みんなで汗を流しながら田植え体験を楽しみました。 今後は、苗の成長を観察し、秋に児童たちが刈り取る予定があります





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