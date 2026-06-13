全国高校サッカー選手権大会で話題になった「トルメンタ」

全国高校サッカー選手権大会で高川学園が見せたプレーが話題になった。監督は「盛り上げる意味で何かないか」と話していた中で、セットプレーのコーチに伝えてみんなでプレーした。

染野唯月と谷村海那が手をつなぎ高速回転を開始し相手マークを困惑させたが、手を放してそれぞれのポジションに散りクロスを植田が頭で合わせたが惜しくも得点にはならなかった。

このプレーは全国高校サッカー選手権大会で高川学園が見せたことで話題になった『トルメンタ』だった。 試合後、輪の中に入っていた古賀に聞くと「1本目はあれをやるという話だったので。 盛り上げじゃないですけど、面白いからやってみようみたいな。 せっかくのお祭りなので、1個話題性というか、みんなが見ていて面白いと思うようなものをやろう」ということで決めたと話した。

監督は「盛り上げる意味で何かないかということで、いろいろ話していた中、リカが『ああいうのやっているよね』みたいな話で『じゃあやろうか』と。 そこからセットプレーのコーチに伝えて、みんなで『こういう日だからやりましょう』ということで、いろいろな発案もしてくれて、いろいろなアイデアをくれて良かったです。 本当は「汽車ポッポ」もあったらしいんですけど、距離が長かったのでやめました」。 古賀にやってみての感想と「実用性」を問うと「ちょっと難しかったです。

練習必要だなって。 ぶっつけ本番だったので。 確かに、相手からすると掴みづらいのかもとは思いました。 マンツーマンの相手に対しては意外といいのかもなと。

自然と距離が生まれるので。 （逆に守備者としてやられたら？ ）ちょっと空気も含めてやりづらさがあるかなって思いました。 面白かったですし、しっかり植田くんが合わせてくれたので良かったです」と冗談も交えつつ答えてくれている。 このプレーは試合の盛り上げに役立ったのかもしれない





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