全国都道府県対抗eスポーツ選手権 8回目 県代表決定戦激化

全国都道府県対抗eスポーツ選手権の8回目となる今年の大会で、正式種目3タイトルを用いた都道府県代表決定戦が各県で進行中。12月初旬に出場選手が発表され、昨年に続く激突が期待されている。

全国都道府県対抗eスポーツ選手権 の正式種目である「eFootball(TM)」、「グランツーリスモ７」、「 パズドラ 」については、現在、各都道府県の代表を決める熱い戦いが繰り広げられている。

本大会の出場選手は12月初旬に発表予定ですので、こちらも引き続きご注目ください。この大会は、都道府県代表チームが複数の種目（競技タイトル）で競い合うeスポーツの全国大会です。

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大会の歴史と昨年の滋賀大会結果

「全国都道府県対抗eスポーツ選手権」は、都道府県代表チームが複数の種目で競い合うeスポーツの全国大会です。2019年10月に「いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ大会」の文化プログラムとして初開催され、今年で8回目を迎えます。

昨年、「わたSHIGA輝く国スポ・障スポ」の文化プログラムとして開催された滋賀大会には、全種目の予選におよそ23万人が参加し、千葉県が初めて総合優勝を果たしました。この実績を受け、今年は各都道府県でさらに熾烈な代表争いが展開されています。

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日本eスポーツ協会の設立と活動目的

一般社団法人日本eスポーツ協会は、日本国内のeスポーツの普及と発展、そしてeスポーツの振興を目的に国民、とりわけ青少年の競技力の向上及びスポーツ精神の普及を目指しています。eスポーツの認知向上とeスポーツ選手の活躍の場の更なる拡大を目指し、競技タイトルの公認や選手のプロライセンス発行、国際的なeスポーツ大会への選手の派遣など、様々な取り組みを行っています。

また、以下のスポンサー企業や団体の支援を受け、国内のeスポーツ産業の発展に努めています。この団体は、2025年8月より、「日本ｅスポーツ連合」から「日本ｅスポーツ協会」へ団体名称を変更しました。名称の変更後も、その活動は以前以上に活発化しており、eスポーツ文化の定着に貢献しています。

公式サプライヤーと大会スポンサー

大会の公式サプライヤーとして、メンズビオレとミズノ株式会社がJESUオフィシャルサプライヤーを務めています。これらの企業との提携により、大会のクオリティ向上や、eスポーツ競技の普及活動に対する支援体制が強化されています。

来年以降も、これらの企業や団体の支援を受けながら、国内のeスポーツ産業の発展に努める予定です。都道府県代表を決める戦いは今まさに最盛期を迎えており、12月初旬に出場選手が発表されることで、全国規模の最終戦幕が開かれます。各都道府県から哪位が代表に選出されるのか、注目が集まっています。