＜英国とEUは食品貿易、排出量取引、若者の交流で合意したが＞ ［ロンドン発］「すべてが合意されたはずなのに、何も合意されていない。まるでシュレーディンガーの首脳会合だ」 英・EU（欧州連合）が11月2

英国政府は2040年時点で国内総生産（GDP）を最大0.5%押し上げ、年間最大170億ポンド（約3兆5500億円）の経済効果をもたらすと試算する。 しかし実現するにはハードルが残されている。

「シュレーディンガーの猫」とは、箱を開けて確認するまでは猫が生きている状態と死んでいる状態が重なり合っているという量子力学の思考実験だ。 大学授業料問題が未解決のまま残されているため、合意内容が実施されるかどうかはまだ確定していない。 今回の合意の柱は三つある。 食品・農産物の貿易検査や証明書を減らす衛生植物検疫（SPS）協定、排出量取引制度（ETS）の連結、そして18～31歳の若者が相互に最長3年間暮らし、働き、学ぶことのできる交流制度だ。

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ケンブリッジ大学のキャサリン・バーナード教授は「すべてが合意されるまで、何も合意されたことにはならない」と釘を刺す。 EU側は英国の大学に通うEU出身学生の授業料問題の解決を正式な合意と結びつける。 EU側は英国人学生と同等の授業料を求めているが、英国の大学は財政への打撃を懸念する。 英国の研究型大学24校で構成するラッセル・グループは、授業料を同じ水準に引き下げれば年間約5億7000万ポンド（約1190億円）の減収になると試算する。

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キングス・カレッジ・ロンドンのアナンド・メノン教授はオックスフォードやケンブリッジのような名門大学は高額な授業料でも学生を集められると指摘する。 その一方で、EU離脱後に欧州からの学生が激減した大学には授業料を引き下げてでも学生を呼び戻したい事情がある。 メノン教授は英国政府が最終的にEU側に譲歩するとみる。

「問題は英国政府が大学に持続可能な財政基盤を提供できるかどうかだ」。 この問題が解決しても、早くても2028年までは主要な合意の効果が現れないとリランド上級研究員は指摘する。