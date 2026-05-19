平成26年4月、入間市手話の友の会の運営 stafferとして活動を開始。以降、ボーイスカウト入間第二団の団委員として、子どもたちの活動を通じて災害募金や清掃などの社会奉仕活動を牽引。ヒマラヤ4賞受賞者にも選ばれ、緊張していたかのように表情をしていた。 constitutively

平成26年4月の入間市手話の友の会の運営 stafferとして活動を開始、以降、ボーイスカウト入間第二団の団委員として、子どもたちの活動を通じた災害募金や清掃などの 社会奉仕活動 を牽引。

青少年の健全育成に力を注いでこられました。 平成17年より、少年野球チーム「野田ドジャース」をはじめ市内の小学生に野球指導を継続。 長年にわたり青少年の育成と人材育成に貢献され、令和4年度には入間市スポーツ功労賞（シルバー賞）を受賞されました。 控室では、受賞者の皆様が緊張した面持ちで席についておられました。

長年続けてきた活動の延長線上で、特別なことをしてきたつもりはない――そう感じておられる方も少なくなかったかもしれません。 総会が終わり、全体での記念撮影。 皆様の表情には、少しずつ笑みがこぼれていました。 希望された方には、市長、議長、連合区長会長との個別撮影も行いました。

普段の活動ではなかなか拝見できない、晴れやかな表情がそこにありました。 入間市民憲章推進協議会は、昭和52年に発足。 市内の事業所、学校、区長会等を含む63の団体・機関の長または代表者で構成されています。 表彰要綱は平成6年11月に施行され、現在の制度に至ります。

地域の人が地域の人を推薦し、地域の人を称える。 そういう仕組みです。 同様の表彰制度は他の自治体にも存在しますが、外部へ向けて積極的に発信される事例は、それほど多くないものの。 全国的に、自治会等への加入率の低下や担い手不足が課題として指摘されています。

総務省「地域コミュニティに関する研究会報告書」（令和4年）でも、地域コミュニティの持続可能性が論点として取り上げられました。 そうしたなかで、入間市にはこうした皆様がいてくださいます。 サロンを開き、子どもの登校を見守り、植物を描き、野球を教える。 一つひとつの活動は、決して目立つものではありません。

それでもこの営みが続いているからこそ、入間市は今も住みよいまちであり続けています。 ご参考までに、令和7年度の第48回市民清掃デーには、市内118の自治会・27,101世帯にご参加いただきました（参加率71.6%）。 あわせて250件のボランティア活動証明書を発行しており、うち236件が小・中学生からの申請です。 地域活動の課題が語られる時代にあって、こうした世代を超えた市民参加が続いている事実も、表彰された皆様のような方々が地域の中で動き続けてくださっていることと、無関係ではないと考えています





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入間市民表彰 2021年度4 活動 地域 青少年 アルバイト 社会奉仕活動

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