入管収容制度と入管法が国際人権法に違反か 1300日以上収容された外国人男性が国を訴えた裁判の控訴審が結審

日本の入管収容制度と入管法は恣意的な拘禁を禁じた国際人権法に違反しているという訴えが、1300日以上入管施設に収容された2人の外国人男性が国を訴えた裁判の控訴審が結審した。1審は男性側が一部勝訴したが、原告と国の双方が控訴した。2審の東京高裁はどう判断するのか。原告のイラン人男性が、その胸中を裁判官に訴えた法廷から報告する。

日本の 入管収容制度 と 入管法 は恣意的な拘禁を禁じた 国際人権法 に違反しているという訴えが、1300日以上入管施設に収容された2人の外国人男性が国を訴えた裁判の 控訴審 が結審した。1審は男性側が一部勝訴したが、原告と国の双方が控訴した。2審の 東京高裁 はどう判断するのか。

原告のイラン人男性が、その胸中を裁判官に訴えた法廷から報告する。 収容の一番つらいところは、いつ終わるか分からないことです。1日、1日、人生が無駄になっていると感じながら、先のことを何も考えられずに壁を眺めるだけの日々。 入管の中では、毎晩、心が壊れてしまった人たちの叫び声やうめき声が響いていました。 サファリさんはイランで反政府デモに参加したことなどから2回逮捕され、むち打ち刑を受けたこともあって出国を決意し、1991年に来日した。

迫害されて命の危険がある母国には帰れないと難民申請をしてきたが認められず、オーバーステイになり収容された。 入管当局は、サファリさんのように非正規滞在となった場合でも、以前は一時的に収容を解く仮放免を弾力的に運用していた。 サファリさんもいったんは仮放免になった。 しかし、2016年頃から収容強化に転じ、東京五輪を控えた2018年には送還の見込みが立たない者であっても、収容に耐え難い傷病者でない限り、原則、送還が可能となるまで収容を継続し送還に努めるという仮放免運用方針を定めた





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