入国拒否の航空会社負担実態：IATA調査で高額費用と不透明な理由が浮上

IATAの調査により、航空会社が入国拒否で多大な費用と不透明な拒否理由を負担している実態が明らかになった。政府との責任分担と透明性向上が課題となっている。

国際航空輸送協会（ IATA ）が実施した新たな調査によると、 航空会社 は 渡航書類 の確認役を担うものの、 入国拒否 に伴うコストと不透明な拒否理由により重大な経営上の課題に直面していることが明らかになった。本調査は 航空会社 49社と国境当局22機関を対象に行われ、現実的な運用現場の複雑さが浮き彫りにされた。出発前に書類を確認しても、合理的な管理の範囲を超える理由で入国を拒否されるケースが多数報告されている。

書類ミス以外の拒否原因と開示不全

IATAの調査結果によれば、航空会社の多くが、書類や手続きの誤りが入国拒否事例の約20〜30％を占めると回答した。しかし、残りの大部分のケースは、複雑な偽造、移民動向の変化、各国政府の移民・治安上の判断など、航空会社が合理的に予測・管理できる範囲を超えた要因によるものだった。また、調査対象の49社のうち40社が、入国管理当局から拒否の具体的な理由が開示されないケースがあったと報告しており、透明性の欠如が現場の混乱を招いている実態が示された。

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莫大な費用負担と運航遅延の影響

費用面では、90％以上のケースで、本来政府が負担すべき費用の少なくとも一部を航空会社が支払っていた。1人あたりの平均費用は地域により大きく異なり、北アジアでは約4,000米ドル、欧州では14,000米ドルに達した。極端な例として、入国を拒否された旅客が関係大使館の協力を待つ間、政府の管理下に置かれたケースでは、ケア費用として約6万ユーロ（1日300ユーロ×6か月）を請求されたという事例もあった。このように、航空会社は想定外の巨額な費用を強いられている。

このほか、入国拒否に伴い、遅延、再予約、機材・乗務員の調整、護送の手配、当局との長時間の調整が発生し、全ての航空会社が運航の遅延を経験したと回答した。責任の所在、サービス基準、退去の期限、罰則は国ごとに大きく異なり、同じ国の空港間でも異なる場合があるとしているため、航空会社側での統一した対応が困難となっている。

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責任の所在とIATAの提言

IATAのニック・キャリーン運航・安全・保安担当上級副社長は、「航空会社が書類の確認を行っても、一部の旅行者は目的地で入国を拒否される。調査では、航空会社が理由の説明なしに請求書や罰金を受け取ることが多いと示された。我々の誤りであれば責任を負うが、完全に管理の及ばない状況で、これほど大きく際限のない費用を負担すべきではない」と述べ、現状の是非を問うた。彼は、航空会社が合理的な注意を払っている場合でも、予測不可能な要因による損失を被る現状が持続可能性を損なっていると指摘した。

IATAは各国政府に対し、航空会社が必要な注意を怠った場合と合理的な管理を超えた場合を明確に区別すること、罰則や費用分担を注意義務や管理可能性、拒否理由に応じたものとすること、法的な制約の範囲内で拒否理由を航空会社に伝えることを求めている。さらに、事前旅客情報（iAPI）やデジタル認証、入国管理連絡官の活用による予防の強化、退去時の迅速な通知と協力体制の改善を提案している。これらの措置により、航空会社と政府の間の信頼関係と効率性が回復することが期待されている。