光岡自動車は11月26日、オリジナルカー事業の原点である「BUBU（ブブ）」シリーズから数えて40年の節目を見据えた新型オープン2シーター「LA1（エルエーワン）」の発表会を実施した。

発表会に登壇した 光岡自動車 常務取締役の光岡太進氏は、「私自身、非常にこのデザインに魅力を感じました。 品があって、色気もあって、艶やかで、大人の雰囲気のデザインに仕上がっています。

全体的な佇まいや表情から、どこか人を引きつける魅力を持っていて、見た瞬間に目を奪われてしまうような、少々自画自賛になりますが、それくらい、いい仕上がりになった1台です」と、実車を目の前にした率直な感想を語った。 さらに、クルマづくりで大切にしている哲学について光岡氏は、「私ども光岡自動車は、クルマの性能や機能だけではなく、デザインを通じて人の心を動かすことを大切にしてきました。 見た瞬間に好きになり、乗りたくなり、所有することで嬉しくなる。

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そうした感情を生み出すことこそが、私どもの役割であると考えています」と強調し、「本日はこの魅力的なLA1をじっくりとご覧いただき、それぞれの視点で感じていただければ幸いです。 このクルマがお客さまの日常に楽しさや喜びをもたらし、愛される1台になることを願っています」と締めくくった。 続いて、執行役員 オリジナルカー事業部 営業企画本部長の渡辺稔氏が登壇し、車名のLA1の由来と、2027年で40周年を迎える同社の四輪改造事業の光岡オリジナルカーの歴史を振り返った。