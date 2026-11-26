光岡自動車は11月26日、新型車「LA1」（エルエーワン）を正式発表した。グレードは6速MTモデル「S」と、6速MT/6速ATモデル「S Special Package」を設定。11月27日から予約を開始し、価格は649万円～683万1000円。

光岡自動車 は11月26日、 新型車 「 LA1 」（ エルエーワン ）を正式発表した。 グレードは6速MTモデル「S」と、6速MT/6速ATモデル「S Special Package」を設定。11月27日から予約を開始し、価格は649万円～683万1000円。

メーカーオプションとして、全車を対象にWORK製専用アルミホイールとホワイトレタータイヤのセット（34万1000円）、合皮とウルトラスエードを組み合わせた専用レザーシート（41万2500円）も用意される。 なお、LA1は職人による手作業で生産されるため、生産販売予定台数に上限200台を設定。 内訳は2027年生産出荷予定が100台、2028年生産出荷予定が100台となる。 なお、2028年生産分は、部品およびベース車両の供給状況により、予約を受け付けた場合でも納車できかねる場合があるとしている。

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LA1のルーツは40年前に創業者の光岡進氏が米国ロサンゼルスで出会った「キットカー」にあるという。 ヴィンテージカーのようなクラシカルな外観に現代的なメカニズムを組み合わせたクルマづくりを原点とし、過去のオリジナルカーである「ゼロワン」や「ラ・セード」などの流れをくむ「ミツオカDNA」を継承したモデルとなる。