ベゼルが薄いとモニターの没入感は高まる。となれば、光吸収率99.4%の黒塗料でモニターのベゼルを塗れば、圧倒的な没入感が得られるはず。JAPANNEXTのご協力で実験してきました。

実験に使ったモニターはJAPANNEXTの27型モデル「JN-27iB120Q-H-C6」。 解像度はWQHDで、リフレッシュレートは120Hzのゲーミングモデルですが、パネルはなんと「IPS BLACK」。

今回のブラック企画にぴったりです。 さて、今回の企画をJAPANNEXTに相談したところ、なんでも社内にプラモの塗装を趣味とする方がいらっしゃるとのこと。 これ以上ない人材です。 GPU開発企業におけるジェンスン・ファン、カンフー映画におけるジャッキー・チェン。

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モニター塗装なら、JAPANNEXTの原さんなんです。 結局、ベンタブラック塗料は都合の良いものが手に入らなかったのですが、代わりに原さんが光陽オリエントジャパンの黒色塗料「真・黒色無双」を用意してくれました。 こちらも光吸収率99.4％と圧倒的な黒さです。 しかも、Amazonで調べたところ、100mlで2600円前後とプラモ用の塗料にしては高級品です。