ＤＯＭＯＴＯの堂本光一（４７）が２８日、東京ガーデンシアターで、構成・脚本・主演を務める「Ｅｎｄｌｅｓｓ ＳＨＯＣＫ Ｍｅｍｏｒｉｅｓ－ＣＯＮＴＩＮＵＥ－」の初日を迎えた。２０２４年１１月に終幕した伝説的ミュージカルをパフォーマンスとトーク...

ＤＯＭＯＴＯの堂本光一（４７）が２８日、東京ガーデンシアターで、構成・脚本・主演を務める「Ｅｎｄｌｅｓｓ ＳＨＯＣＫ Ｍｅｍｏｒｉｅｓ－ＣＯＮＴＩＮＵＥ－」の初日を迎えた。２０２４年１１月に終幕した伝説的ミュージカルをパフォーマンスとトークで振り返る公演で、ふぉ～ゆ～、ｔｉｍｅｌｅｓｚの佐藤勝利（３０）、寺西拓人（３１）、原嘉孝（３１）ら本編でも共演した後輩らとの会見では「すごいエモい」と語り、本編復活の可能性にも言及。

全国１０会場で感謝を伝える旅が始まった。 誰よりも優雅で鮮やかなフライングを魅せる“コウイチ”が２年ぶりに復活した。 本番前のプレスコールではステージ上６メートルの高さで命綱なしのリボンフライングや、傘フライングを披露。２年のブランクを感じさせず終始クールな表情でやりきった光一だが、内心は正反対。

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「あ、死ぬかと思いましたね」と本音を打ち明けて笑った。２０００年１１月の初演から２１２８回上演された「－ＳＨＯＣＫ」の２５年間の軌跡をたどる公演。 本編のほぼ全曲を歌唱する他、作品改名前の初期シリーズでクライマックスを飾った「Ｏｎｅ」を２２年ぶりに披露するなど往年のファンにもたまらない構成だ。 終幕から２年で後輩たちの環境も一変。 ふぉ～ゆ～は１１日にＣＤデビューを果たし、原や寺西は昨年１月にｔｉｍｅｌｅｓｚの一員に。