光の減衰、影の色、大気の散乱、レンズの癖。現実を知るほど、CGの表現は豊かになる。

モデリング、 ライティング 、合成。 ソフトの操作は一通り覚えたのに、仕上がりがどこか不自然に見える--そんな経験はありませんか。 本書は、その「不自然さ」がどこから来るのかを、光・物質・大気・レンズの振る舞いから解き明かす、フォトリアルCGの教科書です。

本書は「フォトリアルとは、現実に見えることではなく、写真に見えることだ」という定義から出発します。 光の減衰、影の色、遠景の霞み、レンズの癖といった現実世界のルールを、数式ではなく「見え方」として解説したうえで、それを3DCGと2D合成で再現する方法を解説します。 特定のソフトの操作には依存しないため、Maya、Blender、Unreal Engine、Unity、Nuke、After Effectsなど、どのツールを使っていても応用できます。 一度身につければ、ソフトやバージョンが変わっても役に立ち続ける知識です。

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エラン・ディヌール（Eran Dinur） VFXスーパーバイザー。 ILMシンガポールでコンポジターとしてキャリアを始め、『アイアンマン』『スター・トレック』などに参加。 現在はニューヨークのBrainstorm Digitalで、『ウルフ・オブ・ウォールストリート』『グレイテスト・ショーマン』『ヘレディタリー／継承』『マーティ・シュプリーム』など40本を超える映画・ドラマのVFXを監修している。 HBO『ボードウォーク・エンパイア』でプライムタイム・エミー賞とVESアワードを受賞。