ランドローバーのクラシック部門のディフェンダー クラシックは、英国のラッパー兼プロデューサー、ファッションデザイナーのスケプタ（Skepta）氏とコラボレーションし、ワンオフモデル「ディフェンダー クラシック V8 ダブルキャブ ピックアップ」を発表した。

リアのロードエリアを隠す特注トノーカバーは、実用的な日常使いに加え、DJステージとしても活用できる多用途設計だ。 ウィンチ、リアリカバリーポイント、LEDスポットライト、サイドステップ、エクスペディションケージなども装備する。

インフォテインメントシステムには、ディフェンダー クラシックが新たに開発した9インチのタッチスクリーンを搭載。 車両起動時にはパーソナライズされた「メインズ」の画面が表示される。 ワイヤレスのアップル カープレイ、アンドロイド オート、DAB/DAB+デジタルラジオ、ブルートゥース接続、13バンド・グラフィック・イコライザーも備える。

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パワートレインは最高出力405PS、最大トルク515Nmを発生する5.0リッターV8ガソリンエンジンに、ZF社製8速オートマチックトランスミッションを組み合わせる。2012年から2016年製のドナー車をベースに、アイバッハ製スプリングとアンチロールバー、ビルシュタイン製ショックアブソーバー、アルコン製改良型ブレーキシステムなどを採用し、走行性能を強化している。 ランドローバー クラシック担当ディレクターのドミニク・エルムズ氏は「このワンオフモデルは、ディフェンダー クラシックが提供するパーソナライゼーションの無限の可能性を示すとともに、ディフェンダー 110 ダブルキャブ ピックアップというボディスタイルでも対応可能であることを示す一例となった」と述べた。