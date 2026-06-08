兄弟デベロッパーが贈る最大8人協力クライミングゲーム『Sunset Summit』が発表、年内Steam配信へ

『DEVOUR』の開発チームが新たに手掛ける協力型クライミングゲーム『Sunset Summit』が発表された。PC（Steam）向けに年内リリース予定で、日本語表示に対応。最大8人での協力プレイが可能で、空飛ぶ島の太古の山を登頂する。複数のルートと多彩なカスタマイズ要素、パワーアップアイテムを活用し、時間制限内に山頂を目指す。

『 Sunset Summit 』は、最大8人 協力プレイ に対応するクライミング ゲーム として開発が進められており、PC（ Steam ）向けに年内配信予定であることが発表された。 ゲーム 内は日本語表示に対応予定で、日本語表示に対応したデモ版が既に配信中だ。

プレイヤーは「老人の登山家」となり、空飛ぶ島にそびえる太古の山へ挑む。 道中には複数のルートが用意されており、ピッケルやロープ、アイテム配達ドローンなどを活用しながら、日没までに山頂への到達を目指す。 ゲームプレイは拠点となるコテージから始まり、ソロプレイとマルチプレイを選択できるほか、挑戦するマップと登頂ルートを決めることが可能。 ルートごとに難易度が異なり、製品版には4つのルートを備えたマップが4種類収録される。

キャラクターカスタマイズにも対応し、操作キャラクターは8人の老人から選択可能で、元税金詐欺調査官のBonnie、落ち目のカントリーミュージシャンHank、元レスリングチャンピオンのPearlなどが存在する。 服装やノート、双眼鏡といったアイテムの見た目も変更可能だ。 準備を整えたら、気球に乗って挑戦するマップへ移動する。 クライミングは、基本的にピッケルを岩壁に引っかけ、スタミナを管理しながら少しずつ上を目指す流れとなる。

スタミナが尽きると落下し、高所から落ちた場合はゲームオーバーとなるが、各所にチェックポイントが用意されており、失敗してもすぐに復帰できる。 落下と再挑戦を繰り返しながら、ルートを切り拓いていく。 クライミングを手助けするパワーアップアイテムも登場する。 一定時間2段ジャンプが可能になる「バターキャンディ」、重量を半減させる「キラキラダケ」、数秒間だけ空を飛べる「豆」などが用意されており、地道に壁を登るだけでなく、豪快なプレイも可能だ。

ただし登頂には時間制限があり、制限時間を迎えると挑戦は失敗となる。 近接ボイスチャットでほかのプレイヤーと協力しつつ、道具と連携を駆使して、前人未到の集団登山を成功させるのが目的となる。 本作を手がけるのは、Andrew Fender氏とJoe Fender氏の兄弟デベロッパーだ。 両氏は過去に協力型ホラーゲーム『DEVOUR』をリリースし、販売本数700万本を超える大ヒットを記録している。

同作のリリース後、ホラージャンルとは異なる方向へ踏み出すべく、2021年に本作『Sunset Summit』の開発を開始した。2023年には一時開発が停滞していたものの、協力型クライミングゲーム『PEAK』の成功を受け、あらためて開発を進めることになった。 そして今回、本作が正式に発表され、年内リリース予定であることが明らかとなった。 大ヒットホラーを手がけた兄弟デベロッパーによる、新たな登山ゲームとして注目が集まる





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