元WBA世界フライ級王者のユーリ阿久井政悟が、WBA世界スーパーフライ級王者ダビド・ヒメネスに0-3の判定負けを喫し、王座返り咲きと世界2階級制覇はならなかった。約1年8カぶりの世界舞台となった今回の試合では、強化されたフィジカル面やサポート体制を整えて臨んだが、難敵王者に屈した。

元WBA世界フライ級王者 ユーリ阿久井 政悟（31＝倉敷守安）が王座返り咲き＆世界2階級制覇に失敗した。 WBA世界スーパーフライ級 2位として同級王者 ダビド・ヒメネス （34＝コスタリカ）に挑み、0-3の 判定負け を喫した。25年3月以来、約1年8カ月ぶりとなる世界舞台で勝利を飾ることはできなかった。

アマとプロを通じ、米国、英国、中南米、中東と14カ国以上という各国で戦ってきた王者と拳を交えた。 アウェーをまったく気にしないタフなヒメネスは24年4月に暫定王座を獲得し、今年6月に正規王者に昇格したばかりで気合十分。 巧みな試合運びがスタイルでユーリ阿久井自身も「（王者は）小ざかしい」と表現するほどの難敵だった。 25年3月に寺地拳四朗（BMB）とのWBA、WBC世界フライ級王座統一戦で敗れて王座陥落。 約1年8カ月ぶりの世界舞台だった。

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再起後から「新体制」を敷いた。 東京への出げいこを増やし、今年は3月、5月、8月、10月と帝拳ジムを拠点に実戦練習を積んだ。 新たに同ジムの小山和博トレーナーとのコンビを組んだ。 ユーリ阿久井は「帝拳ジムさんに試合の時にお世話になるようになっていろいろ考えるようになった。