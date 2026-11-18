元UEFAテクニカルモニターがリヴァプールの現状を批評。ファン・ダイクの年齢問題、左右サイドバックの不足、そして優勝争いにおけるアーセナルとの対比を詳述。

リヴァプールFC の昨シーズンにおけるパフォーマンスと今シーズンの展望について、元 UEFA テクニカルモニターが専門的な視点から詳細な分析を示した。この評価は、クラブが直面しているディフェンスラインの課題と、攻撃陣の可能性を多角的に捉えている点が特徴的だ。

ファン・ダイクの現状とディフェンス補強の必要性

元UEFAテクニカルモニターは、現在のリヴァプールの主力センターバックであるヴェルトン・ファン・ダイク選手について言及した。ファン・ダイク選手は35歳であるが、依然として身体能力とプレー意識に優れており、現役を続ける十分な能力を有していると評価している。しかし、年齢に伴う厳しさが顕在化しており、今年は相手選手に振り切られて追いつけない場面が散見されたという。

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とはいえ、ファン・ダイク選手が依然として世界クラスのディフェンダーであることに変わりはないという見解を示した。ただ、単独での活躍には限界があり、クラブとして補強が求められている部分も明確だ。特にディフェンスライン全体の深さと選択肢を増やすことが、シーズン後半を勝ち抜く鍵となる。

サイドバック陣の戦力分析と移籍の影響

新加入のジェレミー・ジャケ選手については、素晴らしいプレーを見せていると肯定しつつ、配置については課題を指摘した。ジャケ選手は右サイドバックで起用されているが、バルセロナではセンターバックとしてプレーしていた経歴を持つ。一方、左サイドバックにはミロシュ・ケルケズ選手が在籍しているが、元UEFAテクニカルモニターはケルケズ選手がまだ十分なパフォーマンスを見せていないと述べている。

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この現状を受け、センターバックがもう1人必要であるという強い危機感が示された。加えて、両サイドバックのポジションも間違いなく補強しなければならない状況である。かつてアンディ・ロバートソン選手がトッテナム・ホットスパーFCへ移籍したのは、少し間違いだったかもしれないと振り返っている。

さらに、トレント・アレクサンダー＝アーノルド選手がレアル・マドリーへ移籍した点にも触れた。アレクサンダー＝アーノルド選手自身が退団を望んでいたことは事実だが、その損失はリヴァプールの戦力構成に大きな影響を与えている。元UEFAテクニカルモニターは、この移籍がクラブの戦術的な選択肢を狭める結果をもたらした可能性があるとの見解を示している。

中盤・攻撃陣の潜在能力と若手の成長

中盤には若手のトレイ・ニョニ選手が在籍しており、彼が最高の選手になる可能性があるとして期待を寄せている。攻撃陣においても、ヴィルツ選手やバルコラ選手、イサク選手の連携が鍵を握る。

バルコラ選手はまだチームに完全に馴染む必要がある段階にあるが、ヴィルツ選手、バルコラ選手、イサク選手の能力を最大限に引き出せれば、リヴァプールはすごい前線の3人を揃えることになる。これにより、攻撃の多様性と破壊力が大きく向上する可能性を示唆している。

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さらに、リオ・ングモア選手も加わってくることで、中盤から攻撃にかけての層が厚くなると期待されている。これらの選手たちが化学反应を生み出せば、リヴァプールの攻撃力はさらに磨きがかかると見られている。

優勝争いにおけるアーセナルとの比較と展望

シーズン最終的な優勝争いについては、大本命はアーセナルFCであるとの見解を呈した。ただし、アーセナルが素晴らしいプレーをしているわけではないとも指摘しており、決して油断できる状態ではないと警告している。

シーズンはまだ非常に長く、いろいろなことが起こり得る余地が残されている。リヴァプールFCが戦術的に完全に噛み合い、特にホームのアンフィールドでは圧倒的な強さを発揮すれば、優勝争いから除外できない立場に留まり得ると結論づけている。

この分析は、リヴァプールが抱える構造的な課題を浮き彫りにすると同時に、選手個人の能力とチームとしての成長可能性を同時に示している。来季に向けてどのような戦略が講じられるかが、クラブの将来を左右する重要な要素となるだろう。