元NGT48荻野由佳さんが電撃結婚を発表！

元NGT48の荻野由佳さんが16日深夜、レギュラー出演中のFM NACK5『七転八起~Never give up~』でリスナーに結婚を報告しました。お相手については、穏やかな存在で、荻野さんの不安な気持ちを和らげてくれる人物だと紹介しました。

元 NGT48 の 荻野由佳 さん(26)が16日深夜、レギュラー出演中のFM NACK5『七転八起~Never give up~』(毎週日曜日 深0:30)に出演し、リスナーに結婚を報告しました。お相手については「日々、落ち着きのない私ですが、そんな私をありのまま受け入れてくれ、一緒に過ごす時間の中でたくさん笑い合い前向きな気持ちにさせてくれる大切な存在です」と紹介しました。\年始の同番組で「電撃婚する」と占われていた荻野さんは「本当にかなった。かなっちゃった」「頭の中に電撃婚はずっとあった」と驚きを隠せませんでした。「まさか自分が結婚できると思ってなかった人生だったので。ファンの方も由佳ちゃんは結婚できなそうって、皆言うんで」と謙遜しつつ、幸せいっぱいの様子でした。\荻野さんは、埼玉県出身の元 アイドル グループ・ NGT48 のメンバーです。愛称は“おぎゆか”。2017年4月、 NGT48 のデビューシングル「青春時計」で初選抜入り。同年6月、『第9回

AKB48選抜総選挙』の投票速報で、過去最多となる5万5061票で暫定1位に(最終結果は第5位)。同年8月、AKB48のシングル「#好きなんだ」で初選抜入り。同年12月、NGT48の2ndシングルで初センターを務めました。2021年11月に卒業しました。





