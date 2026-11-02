元IBF世界バンタム級王者の西田凌佑、現役続行を表明 ケガ次第で引退の可能性も

元IBF世界バンタム級王者の西田凌佑が大阪市内の所属ジムで会見し、現役続行を表明した。ヘルニアと座骨神経痛を抱えており、ケガ次第では引退の可能性もあるという。9月の世界2階級制覇の挑戦に敗れた西田は、再び世界王座獲得を目指す考えを示した。

元 IBF世界バンタム級 王者の 西田凌佑 （六島）が2日、大阪市内の所属ジムで会見し、 現役続行 を表明した。西田は、ケガの状態次第では引退になる可能性もあるとも語っている。 ボクシング 界で再起の道を模索する西田の近況が明らかになった。

西田は会見で、まずは現役を続ける方向だと説明した。一方で、ケガの回復具合によってはこのまま引退となる可能性もあると述べた。プロのリングに立ち続けられるかどうかは、今後の体の状態に左右されることになる。

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ヘルニアと座骨神経痛が現役に影響

西田によると、現在抱えているケガはヘルニアだという。さらに座骨神経痛があり、それが原因で自分の力を十分に出せていない状況だと明かした。ボクサーにとって下半身の状態は、パンチや足の動きに直結する重要な要素である。

座骨神経痛は、腰から脚にかけて痛みやしびれが出る症状として知られている。激しい運動を続ける選手にとっては、練習の質や試合でのパフォーマンスに影響を与えやすい。西田は、この症状と向き合いながら競技を続けるかどうかを判断する段階にあるといえる。

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今回の会見では、ケガが治るまでの具体的な見通しについては触れられていない。そのため、現役を続けられるかどうかは、今後の治療と体の回復の状況を見極める必要がある。

9月のIBF世界スーパーバンタム級暫定王座決定戦を振り返る

西田は9月に東京で行われたIBF世界スーパーバンタム級暫定王座決定戦に出場した。対戦相手はオーストラリアのサム・グッドマンで、西田は判定で敗れた。この結果、世界2階級制覇の夢はかなわなかった。

試合直後、西田は今後の進退について結論を保留していた。その後の会見で現役続行を表明したことで、再び世界の舞台を目指す意思が改めて示された形となった。敗戦後の去就に注目が集まっていた中での発表である。

西田は「やっぱり世界王者になりたい」と話し、グッドマン選手にやり返したい思いを語った。ケガの不安を抱えながらも、体の状態さえ整えば気持ちは戦いたいという姿勢を見せた。世界王座獲得に向けて、再び動き出す決意がうかがえる。

世界王者への歩みと西田凌佑の経歴

西田凌佑は1996年8月7日、奈良県香芝市に生まれた。現在30歳で、香芝中学校では陸上の長距離選手として汗を流していた。その後、王寺工業高校でボクシングを始めた。

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王寺工業高校3年時には、国体のフライ級で優勝を果たした。近畿大学時代を含めたアマチュア通算成績は37勝16敗である。アマチュア時代から実績を積み重ね、プロの世界へと歩みを進めた。

西田は2019年10月、タイでプロデビューを果たした。2024年5月にはエマヌエル・ロドリゲス（プエルトリコ）を破り、IBF世界バンタム級王者となった。その後1度の防衛に成功している。

2025年6月には、WBC世界同級王者の中谷潤人（M・T）との2団体王座統一戦に臨んだ。この試合でプロ初黒星を喫し、王座を失った。プロ通算成績は11勝（2KO）2敗である。

身長は170センチで、右利きの左ボクサーファイターとして知られる。私生活では、妻の沙捺さんと2人の娘を支える家庭人の顔もある。沙捺さんは近畿大学ボクシング部の同期で、元アマチュア全日本女子王者である。ケガと向き合いながら、西田がどのような決断を下すのか今後も注目される。